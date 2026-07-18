Descoperire spectaculoasă în Olanda: peste 3000 de obiecte valoroase, din Epoca de Piatră

Dintre piesele descoperite, aproximativ 600 sunt considerate de o valoare arheologică deosebită. Foto: Getty Images

Arheologii au scos la lumină peste 3.000 de obiecte vechi într-o vale străbătută de un pârâu din nordul Olandei, o descoperire care acoperă mii de ani de istorie, din Epoca de Piatra până în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Specialiștii spun că această concentrație impresionantă de artefacte demonstrează cât de importante au fost sursele de apă pentru comunitățile umane de-a lungul timpului, potrivit BBC Science Focus.

Dintre piesele descoperite, aproximativ 600 sunt considerate de o valoare arheologică deosebită. Toate au fost găsite în valea pârâului Nieuwe Drostendiep, o zonă care, potrivit cercetătorilor, a fost folosită timp de secole drept rută de deplasare și comerț, loc pentru procurarea hranei, dar și spațiu cu semnificație spirituală.

O descoperire ieșită din comun

Zona, situată între localitățile Sleen și Oosterhesselen, în provincia Drenthe, este în prezent supusă unor lucrări de refacere a mediului. Înainte de începerea acestora, arheologii au analizat cu atenție stratul superior al solului și au făcut o descoperire neașteptată: sute de obiecte bine conservate, printre care unelte din Epoca Pietrei și Epoca Bronzului, dar și bijuterii datând din jurul anului 200 î.Hr. până în Evul Mediu timpuriu.

Printre cele mai valoroase piese se numără un inel din aur, datat în secolele al III-lea sau al IV-lea d.Hr., precum și o fibulă, un accesoriu folosit pentru prinderea hainelor, considerat strămoșul nasturelui, din secolele al X-lea sau al XI-lea. Cercetătorii au identificat și obiecte provenite din perioade mult mai recente, inclusiv din timpul Războiului de Optzeci de Ani (1568–1648) și din Al Doilea Război Mondial.

Arheologii consideră că descoperirea este una ieșită din comun nu doar prin numărul mare de artefacte, ci și prin diversitatea și starea lor excelentă de conservare. Multe dintre obiecte au rămas aproape intacte deoarece au fost protejate într-un strat de sol care nu a fost afectat de intervenții ulterioare.

Condițiile create de mediul umed au favorizat păstrarea vestigiilor

Profesorul David Bridgland, de la Universitatea Durham, specialist în relația dintre mediu și evoluția umană, explică faptul că astfel de cursuri de apă ofereau comunităților tot ce aveau nevoie pentru a supraviețui: apă, hrană și animale atrase de sursa de apă, iar mai târziu și animale domestice. Totodată, condițiile create de mediul umed au favorizat păstrarea vestigiilor până în prezent.

„Suntem mândri de istoria bogată a provinciei Drenthe și de peisajele sale deosebite. Aceste descoperiri extraordinare scot și mai mult în evidență valoarea patrimoniului nostru”, a declarat Yvonne Turenhout, reprezentantă a administrației provinciale care coordonează proiectul.

Artefactele nu pot fi încă văzute de public. În această perioadă, ele sunt analizate, curățate și catalogate, iar autoritățile iau în calcul organizarea unei expoziții și realizarea unei versiuni digitale a unei părți din colecție, pentru a o face accesibilă unui public cât mai larg.