După ce a căutat comori 20 de ani, un bărbat a găsit aproape 900 de monede de aur şi argint în Ţara Galilor

Colecţia de monede de aur şi argint, precum și mai multe artefacte, găsite de Peter Hughes în perioada 1996-2017. Sursa foto: Amgueddfa Cymru – Museum Wales

Un bărbat pasionat de detectarea metalelor a căutat timp de 21 de ani, pe o plajă din Țara Galilor, unde a descoperit aproape 900 de monede din aur și argint provenite dintr-un naufragiu din 1583, relatează Daily Galaxy. Pe lângă tezaurul impresionant, au fost găsite şi mai multe artefacte printre care se numără un lacăt cu cifru recuperat de la unul dintre cuferele din lemn, a cărui combinație secretă rămâne un mister, momentan.

Unele monede așteaptă secole întregi furtuna potrivită. Tezaurul format din aproape 870 de monede din aur și argint a zăcut ascuns sub stratul de nisip al unei plaje din Țara Galilor până când acesta s-a deplasat, iar răbdarea lui Peter Hughes a fost răsplătită în moduri la care nu se așteptase niciodată. El a descoperit comoara impresionantă, din care fac parte obiecte personale, echipamente de navă și ustensile pentru gătit, servit masa, dar și pentru băut, toate datând din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XV-lea și secolul al XVI-lea, conform Muzeului Naţional al Ţării Galilor.

Tezaurul a ieșit la iveală după ce furtunile au spulberat nisipul care îl ascundea pe plaja din Neath Port Talbot. Prima descoperire a lui Hughes a avut loc în 1996. Când a ridicat moneda din nisip, povestește el, "strălucea în mâna mea precum Soarele". La început, a crezut că figura de pe ea reprezintă un jeton. Apoi, a întors-o pe partea cealaltă.

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Descoperirea primei monede de aur l-a făcut pe Peter Hughes să revină pe plajă de peste 1.000 de ori, deși cele mai multe vizite s-au încheiat fără niciun rezultat. Colecția nu este alcătuită doar din bani. Alături de monede se află obiecte personale, ustensile pentru gătit și tacâmuri, vase pentru mâncat și băut, precum și un lacăt cu cifru provenit de la unul dintre cuferele din lemn, un mecanism al cărui cod așteaptă încă să fie descifrat.

Povestea despre cum s-a scufundat nava Ann Francis, cât din averea transportată este încă de negăsit și ce s-a întâmplat cu tezaurul sunt întrebări care își au originile în 1583.

Unde naviga nava Ann Francis înainte de a naufragia

Francis Shaxton, proprietarul, a susținut că Ann Francis navigase de la King’s Lynn la Hartlepool, însă, în realitate, nava pornise spre Peninsula Iberică în luna octombrie 1583, având la bord o încărcătură de grâu.

La acea vreme, Spania depindea de importurile de cereale și de alte mărfuri. Plata pentru aceste transporturi se făcea în lingouri de aur și argint, provenite din teritoriile cucerite la aea vreme de Spania în America de Sud și Centrală.

Nava Ann Francis se afla în drum spre casă, la King’s Lynn, revenind din Spania cu plata pentru grâu și cu alte mărfuri comerciale, când a fost împinsă spre țărm de o furtună și s-a scufundat. Tragedia a avut loc pe 28 decembrie 1583.

O eroare de navigație sau vânturile puternice dinspre sud ar fi putut determina căpitanul să intre în Canalul Bristol în loc de Canalul Mânecii, a transmis Muzeul Naţional al Ţării Galilor, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al instituţiei.

Pe una dintre monedele de aur găsite se află Sfântul Vincențiu din Zaragoza, patronul spiritual al Lisabonei și al marinarilor

O mare parte din comoara care se afla la bordul vasului naufragiat în urmă cu aproape 443 ani rămâne nedescoperită, momentan. Se estimează că doar un sfert din banii aflați la bord au fost găsiți până în prezent.

Printre obiectele recuperate de Peter Hughes se numără câteva monede istorice de aur din perioada domniei lui Ferdinand și Isabelei a Spaniei, un fluier și un lacăt din alamă cu cifru, provenind de la unul dintre cuferele din lemn. Lacătul, care a fost probabil folosit pentru un cufăr în care erau păstrate monede sau documente importante ale navei Ann Francis, are un cod care nu a fost încă descifrat.

O monedă portugheză de aur de tip "São Vicente" – denumită astfel după reprezentarea Sfântului Vincențiu din Zaragoza, patronul spiritual al Lisabonei și al marinarilor, aflată pe reversul acesteia. Sursa foto: Amgueddfa Cymru – Museum Wales

La început, Hughes a crezut că era doar un jeton, însă moneda înfățișa o reprezentare a Sfântului Vincențiu ținând o navă. Însă, când a întors-o pe partea cealaltă, blazonul Portugaliei i-a dezvăluit ce avea cu adevărat în mână. Era o monedă de aur portugheză, de tip "São Vicente", bătută între 1555 și 1557, în timpul domniei regelui Ioan al III-lea.

În vârstă de 69 de ani, Peter Hughes recunoaște că, la început, nu a știut ce să facă cu descoperirile sale, până când a contactat Amgueddfa Cymru, Muzeul Național al Țării Galilor.

"Obiectele și comoara aparțin oamenilor", a declarat el, adăugând că acestea fac parte din patrimoniul Țării Galilor. Privind exponatele, a mai mărturisit: "Îmi vin în minte Pirații din Caraibe".

Tezaurul se află, în prezent, la Muzeul Național Waterfront din Swansea şi poate fi admirat până pe iunie 2027. Potrivit Amgueddfa Cymru, porțiunea de plajă unde au fost descoperite monedele de aur şi argint, dar şi alte artefacte a fost declarată sit protejat pentru a conserva eventualele alte vestigii ale navei. Astfel, căutările în zonă nu mai sunt permise prin lege. Alistair Willis, reprezentant al muzeului, a a precizat că monedele și artefactele sunt susținute de numeroase documente istorice din perioada respectivă.