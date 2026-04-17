După misiunea Artemis, SUA vor să trimită primele reactoare nucleare pe Lună. Termenul limită „ar putea fi problematic”

Administrația Trump își reînnoiește atenția asupra creării energiei nucleare în spațiu, publicând îndrumări actualizate pentru agențiile federale după misiunea istorică Artemis II. Acțiunea are ca scop asigurarea faptului că SUA rămâne în fața Chinei în noua cursă spațială, care va determina ce putere politică va crea regulile acolo în viitor, pe măsură ce NASA vrea să stabilească o bază lunară permanentă și lucrează pentru a ajunge pe Marte într-o navă spațială cu propulsie nucleară. Administrația dorește să lanseze reactoarele către Lună în următorii patru ani: un calendar care, potrivit criticilor, „ar putea fi problematic”, scrie The Independent.

„Energia nucleară va fi necesară pentru a trăi și a lucra pe Lună, deoarece nu există acces nelimitat la energia solară, iar nopțile lunare au o durată de 14,5 zile pământene. Reactoarele nucleare pot fi amplasate în zone permanent umbrite și pot genera energie continuu”, potrivit NASA.

Îndrumările administrației, emise marți, instruiesc Departamentele de Energie și Apărare, Biroul de Politici Științifice și Tehnologice al Casei Albe și NASA să înceapă să ia măsuri pentru desfășurarea în siguranță a reactoarelor nucleare pe orbită încă din 2028 și lansarea lor pe Lună până în 2030, în conformitate cu un ordin executiv emis în decembrie de președintele Donald Trump.

„A venit momentul ca America să acționeze în domeniul energiei nucleare în spațiu”, a scris Jared Isaacman, administratorul NASA și fost astronaut SpaceX, într-o postare în care a distribuit vestea pe platforma X.

Îndrumările spun că NASA și Departamentul Apărării ar trebui să organizeze concursuri de proiectare pentru a permite „demonstrația pe termen scurt” a „reactorului spațial de putere mică și medie”, pregătindu-se pentru implementarea de reactoare de mare putere în următorul deceniu.

În următoarea lună, administrația instruiește NASA să inițieze un program de dezvoltare a reactorului cu energie de fisiune la suprafață, care furnizează cel puțin 40 de kilowați de electricitate continuă și fiabilă pe Lună, precum și să pregătească o opțiune demonstrativă care funcționează folosind propulsia nucleară electrică: tehnologie care folosește reactorul pentru a genera electricitate și a furniza propulsie navelor spațiale.

Până în următoarele 60 de zile, se solicită o evaluare din partea Departamentului Energiei privind pregătirea industriei nucleare de a produce „până la patru reactoare spațiale în termen de cinci ani, inclusiv proiectarea reactorului, livrarea componentelor cu termen lung de livrare și alocarea sau producția de combustibil, împreună cu recomandări pentru remedierea oricăror lacune”.

Și îndrumările instruiesc, de asemenea, OSTP să elaboreze o foaie de parcurs care să identifice obstacolele în calea atingerii acestor obiective în următoarele 90 de zile.

„DoW va urmări, în funcție de disponibilitatea fondurilor, desfășurarea unui reactor spațial de putere medie care să permită misiuni până în 2031”, se arată în ghid.

Energia nucleară în spațiu nu este nimic nou, iar energia este utilizată încă din anii 1960.

Eforturile de a trimite reactoare în spațiu au durat și ele ani de zile, iar Departamentul de Energie și NASA au demonstrat cu succes un sistem de alimentare cu energie a unui reactor nuclear în 2018, sub prima administrație Trump.

Însă unii experți spun că obiectivele recente privind reactoarele pur și simplu nu sunt realizabile în termenul alocat, deși nu toată lumea este de acord.

„Întreaga propunere este stranie și contravine bunei gestionări a unui program spațial care acum este privat de bani”, a declarat Joseph Cirincione, analist în securitate națională, expert nuclear și autor, pentru The Independent în august anul trecut.

El crede că un reactor nuclear pe Lună ar putea dura până la 20 de ani pentru a deveni realitate.

Bhavya Lal, fost administrator asociat pentru tehnologie, politici și strategie la NASA, a susținut recent că „ar fi posibil să avem un reactor nuclear pe Lună până în 2030” și că „ar fi nevoie de 3 miliarde de dolari pentru a realiza acest lucru”.