Erupția unui vulcan în care trăiesc rechini, surprinsă de un satelit NASA: "Pregătește-te pentru Sharkcano"

"Ai auzit de Sharknado, acum pregătește-te pentru Sharkcano", a scris centrul NASA, făcând referire la o serie de șase filme americane (n.r. Sharknado) de acțiune științifico-fantastică, comedie horror, dezastru, lansate de Syfy între 2013 și 2018.

Goddard a distribuit o imagine de pe satelitul de observare a Pământului Landsat 9 care arată o perturbare în ocean. "Vulcanul Kavachi din Insulele Solomon găzduiește două specii de rechini", a explicat Goddard. "Este, de asemenea, unul dintre cei mai activi vulcani subacvatici din Pacific, surprins aici, de Landsat 9, chiar când erupe sub apă", se mai arată în postare.

Erupția lui Kavachi a început în octombrie anul trecut, iar imaginile din satelit au arătat că culoarea apei se schimbă în aprilie și mai anul acesta. Vârful vulcanului se află la aproximativ 20 de metri sub valuri, potrivit Observatorului Pământului al NASA.

O expediție din 2015, detaliată într-un articol publicat în Oceanography, a găsit rechini-ciocan și rechini mătăsos care trăiesc în mediul fierbinte și acid al craterului vulcanului.

"Ecosistemul susținut de mediul extrem al craterului Kavachi poate oferi indicii despre speciile de animale care au supraviețuit schimbărilor majore în chimia oceanelor și cele care vor prospera în condițiile viitoare ale oceanului", se arată în studiu.

