Eta Aquaridele 2026: Ploaia de meteori atinge apogeul la început de mai: Când se văd „stelele căzătoare” desprinse din Cometa Halley

2 minute de citit Publicat la 17:32 03 Mai 2026 Modificat la 17:32 03 Mai 2026

Eta Aquaride surprinse pe cer. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Eta Aquaridele 2026: Ploaia de meteori va atinge punctul maxim în noaptea de 5 spre 6 mai, oferind pasionaților de astronomie șansa de a observa „stele căzătoare” rapide, create de resturi provenite de la celebra Cometă Halley, potrivit Live Science.

Eta Aquariidele (scrise și Eta Aquarids) sunt active în fiecare an în perioada 19 aprilie – 28 mai. Meteorii par să provină din constelația Vărsătorului, mai exact din apropierea stelei Eta Aquarii. Această stea, aflată la 168 de ani-lumină distanță, poate fi văzută cu ochiul liber, însă nu are o legătură directă cu fenomenul.

Această ploaie de meteori este una dintre cele două manifestări anuale asociate cu faimoasa Cometă Halley, care are nevoie de aproximativ 76 de ani pentru a orbita Soarele. Ultima sa trecere prin Sistemul Solar interior a avut loc în 1986, iar următoarea este așteptată în 2061.

Unde se află Cometa Halley acum

În prezent, Cometa Halley se află în regiunile exterioare ale Sistemului Solar, dincolo de orbita lui Neptun. Totuși, de două ori pe an, Pământul traversează urmele de praf și resturi lăsate în urmă de cometă. Acest lucru generează atât Eta Aquaridele din aprilie–mai, cât și Orionidele, vizibile din octombrie până la începutul lunii noiembrie.

Pe măsură ce Pământul trece prin aceste resturi, particulele intră în atmosferă cu viteze de aproximativ 65,4 kilometri pe secundă, producând meteori rapizi și dâre luminoase persistente. Deși pot apărea și bolizi foarte strălucitori, aceștia sunt rari. Activitatea maximă se întinde pe aproximativ o săptămână în jurul nopții de vârf.

Din emisfera nordică, inclusiv din România, ploaia produce de obicei între 10 și 30 de meteori pe oră. Acest lucru se datorează faptului că punctul radiant rămâne relativ jos pe orizontul estic. Totuși, meteorii pot apărea ca trasee lungi, aproape paralele cu orizontul, oferind un spectacol aparte.

În regiunile tropicale din emisfera sudică, fenomenul este mai intens, deoarece radiantul urcă mai sus pe cer înainte de răsărit. În condiții ideale, pot fi observați până la 50 de meteori pe oră.

Cel mai bun moment pentru a observa Eta Aquaridele pe cerul României în 2026

În 2026, lumina Lunii va afecta vizibilitatea. În noaptea de vârf (5–6 mai), Luna va fi în faza de gibboasă în descreștere, iluminată în proporție de 84%, ceea ce poate reduce numărul meteoriților vizibili la mai puțin de 10 pe oră.

Cel mai bun moment pentru observații în România va fi înainte de răsăritul soarelui din dimineața zilei de 6 mai, când punctul radiant se află mai sus pe cer, iar Luna este mai joasă, permițând observarea meteoriților mai slabi. Fenomenul se vede cel mai bine cu ochiul liber, după ce ochii s-au adaptat la întuneric, însă o cameră dedicată astrofotografiei poate fi utilă pentru cei care vor să surprindă imagini ale acestui spectacol ceresc.