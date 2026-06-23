Expansiunea Universului continuă accelerat, iar energia întunecată rămâne „suspectul de serviciu”

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Expansiunea Universului continuă accelerat, probabil sub influența energiei întunecate, se argumentează într-un nou studiu publicat pe 10 iunie în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, transmite, marți, Space.com.

Acest lucru înseamnă că energia întunecată, ipotetica forța misterioasă care ar domina Universul, nu slăbește, ci continuă să se intensifice, fapt considerat un fel de „criză cosmologică”.

În 1998, prin studiul exploziilor cosmice numite supernove de tip Ia, astronomii au descoperit nu numai că Universul se extinde, dar și că viteza acestei expansiuni crește. „Energia întunecată” a fost numele dat forței misterioase care determină această expansiune accelerată. De atunci, oamenii de știință au ajuns la concluzia că energia întunecată ar trebui să reprezinte aproximativ 70% din materia și energia Universului.

În noiembrie 2025 au fost publicate cercetări care sugerau că expansiunea Universului încetinea, ceea ce înseamnă că energia întunecată ar slăbi. Dar această nouă cercetare sugerează că aceste descoperiri de anul trecut ar fi putut apărea dintr-o neînțelegere științifică.

„Din fericire, am evitat această criză, dar misterul despre motivul pentru care rata de expansiune a Universului încă accelerează rămâne”, a declarat Phil Wiseman, autorul principal al noii cercetări, de la Universitatea din Southampton din Marea Britanie.

„Măsurătorile anterioare, bine acceptate, au fost, de fapt, corecte, iar înțelegerea noastră actuală despre soarta Universului rămâne robustă. Dovedind că măsurătorile noastre sunt corecte, putem reveni la încercarea de a înțelege ce este de fapt această energie întunecată, în loc să ne întrebăm dacă de fapt chiar există”, a adăugat el.

Cercetările din 2025 care au sugerat că energia întunecată slăbește s-au bazat pe o reevaluare a luminozității supernovelor de tip Ia, care apar atunci când o stea moartă numită pitică albă se supraalimentează cu o stea însoțitoare. Acest lucru provoacă o explozie nucleară scăpată de sub control, cu o luminozitate atât de uniformă încât poate fi folosită pentru a măsura distanțele cosmice. De fapt, aceste explozii sunt atât de uniforme încât astronomii le numesc 'lumânări standard'.

Această cercetare anterioară a stabilit, se pare acum în mod incorect, că pe măsură ce Universul a îmbătrânit, luminozitatea supernovelor de tip Ia s-a schimbat, ceea ce a dus la măsurători incorecte ale distanțelor bazate pe acestea, precum și la estimări incorecte ale vitezei de expansiune a Universului. Ambele au condus la sugestia că energia întunecată slăbește.

Dar Wiseman și colegii săi au descoperit că această echipă anterioară a făcut o eroare în modul în care a calculat vârstele piticelor albe care explodează, constatând că s-a pornit de la presupunerea că vârstele acestor stele ar fi aceleași cu vârstele galaxiilor în care au explodat.

De asemenea, au descoperit că cercetarea din 2025 nu a luat în considerare o corecție comună utilizată în cosmologie care ia în considerare masele galaxiilor în care apar supernovele de tip Ia.

„Afirmațiile extraordinare necesită teste deosebit de atente”, a spus membrul echipei Adam Riess, care în 2011 a luat în comun Premiul Nobel pentru teoria privind energia întunecată. „Ceea ce descoperim este că atunci când calibrăm aceste supernove, ținând cont de diferite medii și populații gazdă, dovezile accelerației cosmice rămân remarcabil de consistente”.

Deși contestarea la adresa dominației crescânde a energiei întunecate asupra Universului pare acum să fi fost infirmată, discuțiile pe această temă arată cum ideile din știință rămân deschise revizuirii. „Așa se fac progresele”, a spus Mark Sullivan, membru al echipei, tot de la Universitatea din Southampton. „Deși această idee nu s-a dovedit a fi corectă, ea a deschis noi modalități de gândire despre modul în care explodează supernovele și despre cum putem măsura energia întunecată mai precis”, a adăugat el.