Gadgetul care te ajută să îți crești propria carne acasă. Nu este carne artificială, ci adevărată

Procesul nu presupune reproducerea unui animal, ci doar cultura unor celule prelevate dintr-un ou fecundat. Foto: Getty Images

Cultivarea legumelor sau fructelor în propria grădină nu mai e o noutate. Dar ce-ar fi dacă ți-ai putea „crește” și propria carne, direct în bucătărie, fără ca vreun animal să fie sacrificat? În Japonia, o inițiativă numită Shojinmeat Project încearcă să transforme această idee science-fiction în realitate.

Carne adevărată, dar fără ferme și abatoare

Proiectul a fost fondat de Yuki Hanu, care îl descrie ca pe un experiment de „știință civică” non-profit, menit să îi ajute atât pe bucătarii profesioniști, cât și pe pasionați, să cultive carne la ei acasă sau în restaurante.

Procesul nu presupune reproducerea unui animal, ci doar cultura unor celule prelevate dintr-un ou fecundat. Acestea sunt puse într-un recipient numit bioreactor, unde sunt hrănite și crescute până când devin masă de carne – reală, dar obținută în afara fermei sau abatorului.

Cum funcționează

Kitul recomandat de Shojinmeat costă aproximativ 60.000 yeni (circa 300 £ / 400 $) și conține obiecte obișnuite, disponibile online sau chiar în supermarketuri. Lista include:

un ou de găină fecundat,

un încălzitor de prosoape (care ține loc de incubator),

o băutură izotonică,

un recipient acoperit cu colagen, care funcționează ca suport pentru celule.

„Când celulele potrivite sunt plasate într-un mediu nutritiv corect, în condițiile de temperatură și pH necesare, ele se înmulțesc”, explică Hanu. În acest caz, celulele sunt păstrate la 37°C și un pH de 7,4, aproape identic cu cel din corpul uman.

În locul serurilor scumpe din laboratoare, celulele pot fi hrănite cu zaharuri, aminoacizi, vitamine și minerale – exact ceea ce conține o băutură sportivă.

Variante mai avansate

Un spin-off numit IntegriCulture a dezvoltat un bioreactor pre-asamblat, mai simplu de folosit și capabil să crească peste 30 de tipuri de celule diferite, de la pește la mamifere. Totuși, metoda de bază a Shojinmeat rămâne concentrată pe celulele de pui, fiind mai ușor de obținut și cultivat acasă.

Cei care nu vor să se ocupe de fiecare detaliu pot cumpăra kitul complet IntegriCulture, care include mediul de cultură, serurile și suporturile celulare. Prețul pornește însă de la 440 £ (aproximativ 600 $).

Provocări și limite

Siguranța este una dintre cele mai mari preocupări. „Evitarea contaminării, fie cu mucegai, fie cu bacterii, este esențială. Acesta e cel mai des întâlnit motiv pentru eșecul culturilor celulare”, avertizează Hanu. Pentru protecție suplimentară, poate fi folosit chiar albușul de ou, bogat în lizozim – o proteină cu efect antibacterian.

Chiar și așa, rezultatul nu e spectaculos: o singură rundă de cultură produce aproximativ un gram de carne. Textura obținută seamănă mai degrabă cu un amestec de tipul umpluturii de cârnați, nu cu o friptură fragedă.

„Am reușit să facem posibilă ideea de «a crește carne acasă», dar cantitatea și calitatea mai au nevoie de îmbunătățiri. Deocamdată, putem vorbi mai degrabă de un «DIY în cultura celulară»”, spune Hanu.

Propriul său experiment de acasă a produs atât de puțină carne încât nu a putut fi folosită într-o rețetă reală. „Totuși, am pus bucata într-o chiflă, ca să recreez o scenă dintr-un anime”, mărturisește el, zâmbind.