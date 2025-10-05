Misterul unui tablou celebru a fost rezolvat, în sfârșit, după 77 de ani

Aceasta se numără printre primele sale opere realizate direct pe podea, cu pânza întinsă pe orizontală, pentru a picura vopseaua de sus. Foto: Profimedia Images

Una dintre cele mai faimoase picturi „de acțiune” ale lui Jackson Pollock ascunde un detaliu care i-a intrigat pe critici și cercetători timp de aproape opt decenii: o nuanță intensă de albastru-turcoaz, a cărei origine a rămas necunoscută până acum.

O echipă condusă de chimistul Alexander Heyer de la Universitatea Stanford a descoperit că lumina absorbită și emisă de această vopsea albastră corespunde exact cu cea a unui pigment care a fost ulterior interzis din cauza toxicității sale, scrie Science Alert.

Un simbol al stilului Pollock

Lucrarea „Number 1A, 1948” – o pânză de 2,7 metri acoperită cu stropi de alb și negru, combinați cu jeturi de culori primare – este un exemplu clasic al stilului expresionist și anarhic al lui Pollock. Aceasta se numără printre primele sale opere realizate direct pe podea, cu pânza întinsă pe orizontală, pentru a picura vopseaua de sus, într-un gest de rupere radicală de convențiile picturii tradiționale.

Pollock a amestecat materiale neobișnuite pentru vremea respectivă: vopsele de ulei de calitate pentru artiști, dar și emailuri industriale, aplicate atât cu pensula, cât și direct din tub sau turnate din cutii de metal. Această diversitate, combinată cu un incendiu din 1958 la Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA), a făcut ca identificarea exactă a pigmentului albastru să fie un adevărat puzzle pentru specialiști.

Un pigment rar și interzis

Heyer și colegii săi au prelevat mostre microscopice din zonele albastre ale tabloului pentru analiză. Metodele anterioare, bazate pe spectroscopie Raman, nu reușiseră să dea rezultate clare. Cercetătorii bănuiau că este vorba despre „albastru de mangan”, un pigment sintetic creat în 1907 și introdus pe piața artiștilor în anii ’30.

De această dată, analiza la o frecvență mai joasă a laserului a confirmat că spectrul obținut corespunde perfect cu cel al pigmentului de mangan. Secretul culorii: două benzi distincte de tranziții electronice, care filtrează lumina non-albastră și reflectă astfel un albastru extrem de pur.

O paletă extinsă pentru Pollock

Până acum, în lucrările lui Pollock au fost identificați pigmenți precum ultramarin, albastru de ftalocianină, ceruleum, cobalt sau albastru de Prusia. Acum, cercetătorii confirmă că și albastrul de mangan face parte din paleta sa.

Din păcate, acest pigment nu mai este disponibil, fiind interzis pentru protecția sănătății artiștilor și a mediului. Totuși, chimia modernă oferă alternative. În 2009, a fost descoperit „YInMn blue”, primul pigment albastru nou după 200 de ani, deja adoptat de artiști ca substitut.

„Este fascinant să înțelegi, la nivel molecular, de unde provine o culoare atât de spectaculoasă”, a declarat chimistul Edward Solomon, de la Stanford, pentru Associated Press.

Descoperirea echipei a fost publicată recent în revista PNAS și ar putea inspira dezvoltarea unor pigmenți noi, siguri și stabili, capabili să reproducă frumusețea intensă a nuanței interzise de albastru de mangan.