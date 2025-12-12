Geminidele ating punctul maxim pe 14 decembrie 2025: Pe cer se vor putea observa 100 de „stele căzătoare” pe oră, cu ochiul liber

1 minut de citit Publicat la 23:30 12 Dec 2025 Modificat la 23:30 12 Dec 2025

Geminidele reprezintă o ploaie de meteori atipică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Geminidele 2025, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului, vor atinge vârful în noaptea de 14 spre 15 decembrie, iar condițiile astronomice sunt promițătoare pentru România: Luna în fază de seceră în descreștere va răsări târziu, lăsând câteva ore de cer întunecat, ideal pentru observarea „stelelor căzătoare”.

Ce sunt Geminidele

Geminidele reprezintă o ploaie de meteori atipică, deoarece nu provine dintr-o cometă, ci din resturile unui asteroid – 3200 Phaethon, potrivit BBC.

Când fragmentele de praf și gaze intră în atmosfera Pământului, acestea ard și creează dâre luminoase, uneori colorate în verde, galben sau roșu, în funcție de metalele din compoziție, precum sodiu, magneziu sau calciu.

Deși timp îndelungat s-a crezut că meteorii provin din praful eliberat de asteroid, cercetări recente au arătat că Phaethon are o coadă formată din gaz de sodiu incandescent, lăsând încă un semn de întrebare asupra procesului exact prin care s-a format ploaia de particule ce generează Geminidele.

De ce sunt Geminidele 2025 speciale

Această ploaie de meteori este considerată cea mai bogată și constantă din an, astronomii estimând că, în condiții ideale, se pot vedea în jur de 100 de meteori pe oră. Este, practic, cel mai puternic curent meteoric anual, oferind un spectacol natural gratuit și accesibil oricui.

În mod normal, lumina lunii poate reduce vizibilitatea meteoriților, însă în 2025 vom avea noroc. Luna aflată în fază de „seceră” în ultimul pătrar va răsări abia în a doua parte a nopții, astfel că primele ore după lăsarea întunericului vor beneficia de un cer suficient de întunecat pentru observații bune.

Vizibilitatea va depinde totuși de vreme, așa că merită urmărite prognozele locale pentru a prinde o fereastră de cer senin.

Cum poți urmări Geminidele 2025

Nu ai nevoie de telescop sau binoclu – ploaia de meteori se observă cel mai bine cu ochiul liber.

Alege un loc fără poluare luminoasă, cu vedere largă către cer.

Deși meteoriții par să radieze din constelația Gemeni, privitul ușor în lateral lărgește câmpul vizual și poate crește numărul de meteori observați.

Lasă ochii să se obișnuiască cu întunericul timp de 15–20 de minute.

Ia cu tine haine groase, o pătură sau un șezlong – vei petrece cel puțin o oră sub cerul liber.