În 2004, geologii au descoperit în Serbia un mineral cu aproape aceeași compoziție precum Kryptonita lui Superman. Doar că nu e verde

5 minute de citit Publicat la 17:32 02 Noi 2026 Modificat la 17:32 02 Noi 2026

Obiect de recuzită reprezentând un cristal de Kryptonită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un mineral descoperit în Serbia are o legătură neobișnuită cu Kryptonita fictivă din universul lui Superman. Cunoscut sub numele de Jadarit, mineralul alb are o compoziție chimică aproape identică cu cea a substanței care îl slăbește pe supererou în benzile desenate și în filme, potrivit Times of India.

Descoperit pentru prima dată în 2004, mineralul a atras atenția la nivel internațional în 2007, când oamenii de știință au identificat asemănarea sa cu Kryptonita. Aproape două decenii mai târziu, cercetătorii de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra au descoperit că acest mineral ar putea deveni și o sursă importantă de litiu pentru vehiculele electrice din Europa.

Spre deosebire de Kryptonita verde strălucitoare prezentată în poveștile cu Superman, Jadaritul este alb, are o textură pulverulentă și nu este radioactiv. Asemănarea sa cu substanța fictivă se limitează la compoziția chimică. Cu toate acestea, oamenii de știință sunt acum mai interesați de potențialul său de utilizare în baterii decât de legătura cu celebrul supererou.

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Un studiu prezentat anul trecut de Muzeul de Istorie Naturală a analizat condițiile în care s-a format Jadaritul și motivele pentru care acesta a fost găsit până acum într-o singură regiune din Serbia. Cercetătorii consideră că înțelegerea acestor condiții i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să identifice și alte locuri în care mineralul ar putea exista.

Descoperirile ridică, de asemenea, întrebări cu privire la oportunitatea exploatării Jadaritului. Deși zăcământul din Serbia conține o cantitate considerabilă de litiu, opoziția localnicilor a împiedicat până acum începerea operațiunilor miniere.

Legătura dintre Jadarit și Kryptonită

Legătura dintre Jadarit și Kryptonită a ieșit la iveală după ce compania minieră Rio Tinto a trimis o probă dintr-un carotaj realizat în Serbia către Chris Stanley, un expert în minerale de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Stanley a analizat mineralul și a căutat pe internet formula sa chimică: hidroxid de silicat de sodiu, litiu și bor. Potrivit unei relatări a agenției Associated Press, publicate de CBS News, căutarea a scos la iveală un rezultat neașteptat. Aceeași denumire științifică apărea în filmul Superman Returns, lansat în 2006.

În film, inamicul lui Superman, Lex Luthor, fură o bucată de Kryptonită dintr-un muzeu. Roca este expusă alături de o descriere care corespunde îndeaproape compoziției chimice a mineralului descoperit în Serbia.

În 2007, Stanley a explicat cum a făcut această legătură.

„Spre finalul cercetărilor mele, am căutat pe internet folosind formula chimică a mineralului, hidroxid de silicat de sodiu, litiu și bor, și am fost uimit să descopăr că aceeași denumire științifică era înscrisă pe o vitrină în care se afla o bucată de rocă ce conținea Kryptonită, furată de Lex Luthor dintr-un muzeu în filmul «Superman Returns»”, a declarat Stanley.

Descoperirea a atras atenția datorită acestei asemănări, deși mineralul real nu are proprietățile fictive ale Kryptonitei.

Ulterior, mineralul a primit numele de Jadarit, după regiunea din Serbia în care a fost descoperit. La acea vreme, Muzeul de Istorie Naturală preciza că oamenii de știință identificau, în mod obișnuit, între 30 și 40 de minerale noi în fiecare an, multe dintre acestea existând doar sub forma unor granule minuscule, vizibile la microscop.

De ce a fost descoperit Jadaritul doar în Serbia: „Am făcut o comparație cu prepararea unei prăjituri”

De atunci, oamenii de știință au încercat să înțeleagă de ce Jadaritul este atât de rar. O cercetare coordonată de Francesco Putzolu și de colegii săi de la Muzeul de Istorie Naturală a analizat condițiile geologice responsabile pentru formarea acestui mineral.

Rezultatele studiului, publicate în revista Nature Geoscience, sugerează că Jadaritul s-a format printr-o combinație neobișnuită de activitate vulcanică și lacuri alcaline bogate în sodă, care existau în regiune în urmă cu până la 16 milioane de ani.

Aceste condiții trebuiau să se producă simultan pentru ca mineralul să se formeze. Cercetătorii consideră că acest lucru explică de ce Jadaritul nu a fost identificat în alte regiuni, chiar dacă există și alte locuri cu medii chimice asemănătoare.

„Am făcut o comparație cu prepararea unei prăjituri”, a explicat profesorul Richard Herrington, unul dintre coautorii cercetării. „Avem nevoie de ingredientele potrivite și de condițiile exacte, iar apoi, dintr-odată, se formează acest mineral”, a adăugat el.

Herrington a declarat că această combinație de condiții geologice pare să se fi produs întâmplător. Înțelegerea acestui proces i-ar putea ajuta pe cercetători să caute zăcăminte de Jadarit și în alte regiuni. Deocamdată, însă, mineralul a fost descoperit doar în Valea Jadar din Serbia.

Utilizarea Jadaritului în industria europeană a vehiculelor electrice

Dincolo de legătura sa cu Superman, Jadaritul a atras interesul oamenilor de știință și al companiilor datorită conținutului de litiu, un material esențial pentru fabricarea bateriilor destinate vehiculelor electrice.

Potrivit Muzeului de Istorie Naturală, Jadaritul conține cantități de litiu comparabile cu cele întâlnite în spodumen, un mineral exploatat în mod obișnuit pentru obținerea acestui metal. De asemenea, conține concentrații de bor care prezintă valoare comercială.

Cercetătorii consideră că zăcământul din Serbia ar putea deveni o sursă majoră de litiu, datorită dimensiunii sale și faptului că mineralul poate fi procesat relativ ușor.

„În zăcământ există aproape 100 de milioane de tone de Jadarit”, a declarat Herrington. „Dacă exploatarea va primi undă verde, acest zăcământ ar putea asigura nouă zecimi din tot litiul de care Europa are nevoie pentru vehiculele sale electrice, ceea ce reprezintă o cantitate considerabilă.”

Cu toate acestea, posibilitatea extragerii mineralului s-a lovit de o opoziție puternică din partea comunităților locale. Planurile de construire a unei mine și a unei instalații de procesare au rămas controversate, împiedicând exploatarea zăcământului.

Oamenii de știință spun că această situație reflectă o provocare mai amplă: obținerea materiilor prime necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor energetice mai puțin poluante, ținând în același timp cont de preocupările legate de activitățile miniere.

Cercetătorii speră că o mai bună înțelegere a procesului de formare a Jadaritului va contribui la identificarea altor zăcăminte și va ajuta la dezbaterile privind posibila utilizare a acestui mineral în viitor.