Invenția românească ce ar putea revoluționa cardiologia mondială. Studenții din Iași au creat cea mai mică inimă artificială din lume

Studenții din echipa Mavis au creat cea mai mică inimă artificială de până acum. Foto: Antena 3 CNN

Echipa Mavis, creatoare a celei mai mici inimi artificiale din lume, finalistă a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a primit recunoaștere la cel mai înalt nivel. Președintele Nicușor Dan a vizitat laboratorul de cercetare al tinerilor din Iași, fiind impresionat de gradul de inovație și de îndârjirea lor de a pune România pe harta tehnologiilor medicale avansate.

Proiectul tinerilor reprezintă o premieră medicală cu potențial revoluționar pentru cardiologia mondială.

Studenții români din echipa Mavis au realizat o premieră mondială. Aceștia au dezvoltat cea mai mică inimă artificială creată până acum — un dispozitiv revoluționar, controlat printr-o aplicație mobilă, gândit să ofere o șansă reală la viață copiilor născuți cu probleme cardiace grave. Inima are doar 4 cm, dar performanțele ei sunt impresionante: poate pompa 2 litri de sânge pe minut, un flux vital pentru un nou-născut.

„La momentul actual, toate dispozitivele de pe piață folosesc un controler extern, adică o cutie pe care o ții la curea, este grea și nu este comodă. Iar așa cum toată lumea acum folosește smartphone-ul, noi ne-am gândit că tehnologia lui permite oricum controlul de la distanță”, a explicat Vlad Onceanu, Tech Lead Mavis Artificial Heart.

„Astfel, cumva noi avem teoretic cam același prototip, dar în fiecare an îl îmbunătățim. Este un proces de cel puțin trei ani, iar din an în an încercăm să-l facem din ce în ce mai bun”, a afirmat și Otilia Pintili, team leader Mavis Artificial Heart.

Echipa a devenit finalistă la competiții internaționale de profil, obținând recunoaștere și premii în Japonia, Statele Unite și Europa pentru designul avansat și ingeniozitatea prototipurilor dezvoltate. Proiectul are ca obiectiv final validarea unei tehnologii românești de circulație mecanică asistată complet implantabilă, ceea ce ar situa România în prima linie mondială a inovației medicale.

Președintele Nicușor Dan a vizitat recent Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, unde a discutat cu cercetătorii echipei Mavis.

„Șase milioane de oameni au nevoie, la nivel global, de o astfel de soluție, iar doar 10.000 reușesc să primească un transplant cardiac sau o soluție mecanică. Este o problemă pentru care merită să lupți.”

Președintele a scris și pe rețelele sociale despre proiect și despre importanța lui strategică pentru integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată.

„Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal. Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă. Am transmis echipei Mavis Artificial Heart admirația și sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei”, a scris Nicușor Dan.

Pentru performanțele incredibile pe care le obține, echipa Mavis s-a numărat printre finaliștii campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Ne-am bucurat foarte mult să aflăm că suntem și noi parte din cei 100 de tineri și că munca noastră a fost observată și apreciată. Suntem recunoscători acestei inițiative și acestui proiect”, a spus Vlad Onceanu.

Invenția tinerilor reprezintă un pas major în tehnologia medicală și o rază de speranță pentru miile de copii care se nasc anual cu insuficiență cardiacă. Doar în România, statisticile indică peste 3.500 de cazuri noi în fiecare an.