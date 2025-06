Luna a început să se îndepărteze de Pământ. Cum se va schimba noțiunea de timp

Fenomenul are loc din cauza gravitației și a forțelor de maree. Foto: Getty Images

Luna se îndepărtează încet, dar sigur, de Pământ – iar această mișcare subtilă ar putea avea efecte majore asupra timpului, așa cum îl cunoaștem.

Fenomenul are loc din cauza gravitației și a forțelor de maree. Când Luna exercită atracție gravitațională asupra Pământului, determină formarea mareelor – adică ridicarea nivelului apelor oceanelor. Totuși, din cauza rotației planetei noastre, această creștere a nivelului apei nu are loc exact sub Lună, ci ușor înaintea ei. Acest decalaj creează un fel de „tracțiune gravitațională” care împinge Luna înainte în orbită, determinând-o să se îndepărteze treptat de noi, scrie uk.news.yahoo.com.

Cu cât se îndepărtează Luna?

Potrivit oamenilor de știință, Luna se îndepărtează de Pământ cu aproximativ 3,82 centimetri pe an. Pe termen lung, această schimbare are un impact direct asupra duratei zilelor terestre, care devin mai lungi cu aproximativ 1,7 milisecunde la fiecare 100 de ani.

Aceste informații au fost confirmate cu precizie datorită oglinzilor lăsate pe suprafața Lunii de astronauții misiunilor Apollo. Cercetătorii măsoară distanța până la satelitul nostru natural trimițând raze laser către aceste oglinzi și analizând timpul de reflexie al fasciculului.

Ce înseamnă pentru Pământ?

„Deși 3,78 cm pe an pare o diferență minoră, în timp, efectele sunt semnificative,” a explicat dr. Maggie Aderin-Pocock, cercetător spațial, într-un interviu pentru BBC.

Ce riscuri există?

Dr. Aderin-Pocock a comparat rotația Pământului cu o farfurie învârtită pe un băţ: „Cheia este să o menții în mișcare rapidă. Dacă încetinește, se prăbușește.”

În mod similar, dacă rotația planetei încetinește semnificativ, Pământul ar putea începe să se clatine, ceea ce ar putea afecta grav stabilitatea anotimpurilor.

În concluzie, chiar dacă nimeni dintre noi nu va fi martor la aceste transformări, procesele lente din spațiu continuă să modeleze viitorul planetei noastre – la o scară greu de înțeles.