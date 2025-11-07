Mark Zuckerberg va investi bani, de acum, doar pe inovații în medicină cu ajutorul AI. Miliardarul taie finanțarea programelor sociale

1 minut de citit Publicat la 12:55 07 Noi 2025 Modificat la 12:55 07 Noi 2025

Mark Zuckerberg la cină, invitat de Donald Trump, la Casa Albă, septembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Fundaţia miliardarului american Mark Zuckerberg şi a soţiei sale a anunţat joi că se va dedica în principal progreselor medicale obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), renunţând la programele sale de justiţie socială şi finalizând astfel o schimbare majoră începută după victoria obţinută de Donald Trump în alegerile prezidenţiale din Statele Unite, informează AFP, potrivit Agerpres.

Iniţiativa Chan Zuckerberg (CZI), înfiinţată în decembrie 2015 de patronul grupului Meta şi de soţia sa, Priscilla Chan, îşi va dedica eforturile, în cadrul diviziei sale Biohub, pentru a promova „Noua Frontieră” din biologie cu ajutorul AI, cu obiectivul declarat de „a vindeca toate bolile până la sfârşitul acestui secol”.

Ce avere are Mark Zuckerberg

Anunţul de joi finalizează retragerea CZI din finanţarea programelor dedicate justiţiei sociale şi drepturilor alegătorilor, care se aflau până acum în centrul activităţii fundaţiei înfiinţate de fondatorul grupului Meta (care deţine Facebook, WhatsApp, Instagram), a cărui avere depăşeşte 200 de miliarde de dolari.

Mark Zuckerberg face parte dintre personalităţile emblematice ale industriei high-tech care s-au distanţat de politicile de "diversitate, echitate şi incluziune", cunoscute sub acronimul DEI, după învestirea în funcţie, în luna ianuarie, a preşedintelui Donald Trump, care este ostil acestor programe răspândite în rândul companiilor şi instituţiilor americane.

Fundaţia soţilor Zuckerberg îşi redusese deja sprijinul acordat asociaţiilor dedicate locuinţelor şi încetase să mai finanţeze o şcoală primară care oferea şi îngrijiri medicale copiilor proveniţi din medii defavorizate, potrivit mai multor mass-media americane.

„Credem că va fi posibil în anii următori să creăm sisteme puternice de AI capabile să facă raţionamente în domeniul biologiei şi să o reprezinte pentru a accelera ştiinţa”, au transmis reprezentanţii Biohub pe blogul oficial al acestei divizii.

Bugetul anual al Biohub va fi majorat la un miliard de dolari

Biohub mizează pe potenţialul AI de a detecta, preveni şi vindeca bolile, se menţionează în acelaşi mesaj online.

Misiunea include o încercare de modelare a sistemului imunitar uman, deschizând potenţial calea către „ingineria sănătăţii umane”.

Înfiinţarea diviziei Biohub a fost prima investiţie majoră anunţată de soţii Zuckerberg în Silicon Valley în urmă cu nouă ani.

La scurt timp după înfiinţare, această structură a achiziţionat un start-up canadian care utilizează AI pentru a citi şi înţelege rapid articole ştiinţifice, apoi pentru a furniza analize cercetătorilor.

Biohub a anunţat că bugetul său anual va fi majorat la aproximativ un miliard de dolari.