Medicii au transformat un pistol de lipit într-un dispozitiv care repară oasele fracturate

1 minut de citit Publicat la 16:00 21 Sep 2025 Modificat la 16:00 21 Sep 2025

În cadrul studiilor, regenerarea osoasă a fost mai bună decât la animalele tratate cu ciment osos tradițional. Foto: Getty Images

Un pistol de lipit, folosit de obicei pentru diferite proiecte de ”art & craft”, ar putea deveni în curând un instrument medical revoluționar. O echipă de cercetători din Coreea de Sud a modificat acest obiect banal pentru a crea grefe osoase 3D direct la locul fracturii, accelerând procesul de vindecare, scrie Futurism.

O metodă inovatoare, testată pe animale

Conform unui studiu publicat în revista Device, cercetătorii au reușit să imprime în timp real grefe osoase pe fracturi severe la iepuri, evitând astfel nevoia de implanturi prefabricate.

Rezultatele sunt promițătoare: în decurs de 12 săptămâni de la operație, animalele tratate cu noul procedeu nu au prezentat semne de infecție, iar regenerarea osoasă a fost mai bună decât la cele tratate cu ciment osos tradițional.

Cum funcționează „pistolul medical”

Dispozitivul nu folosește lipici obișnuit, ci o combinație specială de hidroxiapatită – un compus care se găsește în mod natural în oase – și policaprolactonă, un material biocompatibil care se topește la temperaturi joase.

Prin ajustarea proporțiilor dintre aceste două componente, medicii pot controla duritatea și rezistența grefelor în timp real, chiar în timpul operației.

„Tehnologia noastră permite fabricarea directă și aplicarea instantanee a unui suport osos personalizat în locul fracturii, fără etape preoperatorii complicate precum imagistică, modelare sau adaptare”, a explicat Jung Seung Lee, profesor asociat la Universitatea Sungkyunkwan și coautor al studiului.

Un proces mai rapid și mai sigur

Un avantaj major este faptul că intervenția durează doar câteva minute, reducând semnificativ timpul de operare și crescând eficiența procedurii. În plus, cercetătorii speră ca această tehnologie să diminueze riscul de efecte secundare și să limiteze dezvoltarea rezistenței la antibiotice, o problemă tot mai prezentă în medicina actuală.

Teste pe animale mari și, apoi, pe oameni

Deocamdată, cercetătorii continuă studiile pe animale pentru a verifica siguranța și eficiența tehnologiei. Dacă rezultatele vor fi confirmate, pistolul de lipit transformat ar putea ajunge în sălile de operație, oferind medicilor o metodă rapidă, eficientă și precisă pentru tratarea fracturilor complexe.