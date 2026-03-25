Misiunea „Skyfall”: Pentru ce vrea NASA să folosească „prima navă spaţială interplanetară alimentată cu energie nucleară”

Vara trecută, Jet Propulsion Laboratory, care apaține de NASA, şi compania AeroVironment din Virginia au dezvăluit conceptul misiunii „Skyfall”, care urmează să trimită o flotă de elicoptere minuscule pentru a explora suprafaţa lui Marte. NASA a anunţat marţi că va pregăti misiunea Skyfall pentru o lansare în 2028. Misiunea va consta într-o călătorie spre Planeta Roşie la bordul unei nave spaţiale care foloseşte propulsie nucleară electrică (NEP), ceea ce NASA numeşte „prima navă spaţială interplanetară alimentată cu energie nucleară”, scrie Agerpres.

Sistemele NEP funcţionează ca centralele nucleare, bazându-se pe un reactor de fisiune la bord. NEP este o tehnologie fundamental diferită de generatoarele termoelectrice cu radioizotopi (RTG), care au alimentat instrumentele sondelor spaţiale profunde ale NASA, precum Voyager, timp de decenii. RTG-urile folosesc căldura rezultată din dezintegrare radioactivă pentru a genera electricitate şi nu sunt implicate în propulsie.

„Necesitând temperaturi de funcţionare mai mici decât propulsia termică nucleară, energia termică produsă de reactor generează electricitate, care este apoi utilizată pentru a alimenta propulsoare electrice de înaltă eficienţă”, au scris oficialii NASA.

NASA consideră tehnologia NEP, care poate opera la orice distanţă faţă de Soare, ca fiind „esenţială” pentru viitoarele sale eforturi de explorare, de la misiuni robotizate către Sistemul Solar Exterior până la operarea unei baze selenare prin intermediul programului său Artemis.

Aşadar, piesa centrală a misiunii Skyfall s-ar putea să nu fie flota sa de elicoptere, ci mai degrabă zborul lor interplanetar la bordul unei nave spaţiale numită Space Reactor-1 (SR-1) Freedom.

„SR-1 Freedom va stabili un hardware nuclear de patrimoniu pentru zborurile cosmice, va stabili precedente de reglementare şi lansare şi va activa baza industrială pentru viitoarele sisteme de propulsie prin fisiune pentru misiuni de suprafaţă şi de lungă durată”, conform comunicatului NASA.

„NASA şi partenerul său din cadrul Departamentului de Energie al SUA vor debloca capacităţile necesare pentru explorarea susţinută dincolo de Lună şi pentru eventualele călătorii către Marte şi Sistemul Solar Exterior”, au adăugat ei.

NASA a anunţat şi că întrerupe proiectul staţiei spaţiale Gateway, planificată de mult timp, care să orbiteze Luna, pentru a se concentra pe construirea unei baze pe suprafaţa selenară, iar o parte din hardware-ul Gateway va fi folosit pentru construcţia acelui avanpost.



Conform NASA, misiunea Skyfall va include trei elicoptere mici, care vor fi similare cu Ingenuity, elicopterul NASA care a ajuns pe Planeta Roşie odată cu roverul Perseverance, în februarie 2021. Ingenuity a devenit primul elicopter care a operat vreodată pe o altă planetă, efectuând un număr impresionant de 72 de zboruri între aprilie 2021 şi ianuarie 2024.

Rolul Ingenuity a fost de a demonstra valabilitatea acestei tehnologii pentru explorarea de suprafaţă a altor planete. Flota Skyfall va avea însă sarcini concrete. Principala dintre acestea este cea de recunoaştere: dacă totul merge conform planului, micile elicoptere vor ajuta NASA să evalueze potenţialul zonei lor ţintă (oriunde s-ar afla aceasta) pentru a sprijini explorarea umană.



„Elicopterele Skyfall vor transporta camere video şi radar de penetrare a solului pentru a explora un viitor loc de aterizare, pentru a înţelege pantele şi pericolele pentru modulele de aterizare la scară umană”, a declarat Steve Sinacore, directorul de program al Biroului de Reactoare Spaţiale al NASA.

„De asemenea, vor cartografia şi caracteriza gheaţa de apă subterană pentru a afla unde se află depozitele de gheaţă, împreună cu dimensiunea, adâncimea şi alte caracteristici importante”, a adăugat el.



Dacă misiunea merge conform planului, va fi lansată în decembrie 2028 şi va ajunge pe Marte aproximativ un an mai târziu. Şi acesta s-ar putea să nu fie sfârşitul pentru SR-1 Freedom. NASA ar putea decide să continue zborul navei spaţiale în Sistemul Solar după ce va desfăşura elicopterele Skyfall, potrivit Sinacore. Arhitectura misiunii, la fel ca o mare parte din portofoliul de explorare al NASA, nu este încă finalizată.