NASA a descoperit straturi de gheață pe cel mai mare satelit al lui Saturn: “Zone întinse ar putea fi considerate locuibile"

Titan este singura lume în afară de Pământ despre care se știe că are lichid la suprafața sa. FOTO: Hepta

Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, conține straturi de gheață mociroasă, mai degrabă decât o vastă mare lichidă, potrivit noilor descoperiri NASA. Acest lucru pune sub semnul întrebării o teorie veche de un deceniu despre un ocean ascuns sub suprafața lunii Titan a lui Saturn, scrie Euronews.

În loc de un vast ocean subteran, Titan ar putea conține straturi adânci de gheață și mocirlă, similare cu gheața marină arctică sau acviferele, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Nature. Descoperirea sugerează că ar putea exista buzunare de apă lichidă în aceste straturi - medii în care viața ar putea supraviețui.

„În loc de un ocean deschis, așa cum avem aici pe Pământ, probabil că ne uităm la ceva mai asemănător cu gheața marină arctică sau cu acvifere, ceea ce are implicații asupra tipului de viață pe care l-am putea găsi, dar și asupra disponibilității nutrienților, energiei și așa mai departe”, a spus Baptiste Journaux, profesor asistent la Universitatea din Washington, coautor al studiului.

Journaux a remarcat că orice formă de viață ar fi probabil microscopică, adăugând că „natura a demonstrat în repetate rânduri o creativitate mult mai mare decât cei mai imaginativi oameni de știință”.

"Extinde gama de medii pe care le-am putea considera locuibile"

Nu au fost detectate semne de viață pe Titan, care se întinde pe 3.200 de mile și este a doua cea mai mare lună a sistemului solar. Învăluit de o atmosferă cețoasă, Titan este singura lume în afară de Pământ despre care se știe că are lichid la suprafața sa, deși la temperaturi de aproximativ -297 grade Fahrenheit, acel lichid este metan, nu apă, formând lacuri și căzând sub formă de ploaie.

Deși absența unui ocean complet ar putea părea un obstacol în căutarea vieții, cercetătorii spun că, de fapt, lărgește posibilitățile. „Extinde gama de medii pe care le-am putea considera locuibile”, a spus Ula Jones, student absolvent la UW în laboratorul lui Journaux, care a lucrat la studiu.

Cercetătorii au descoperit că zonele cu apă dulce de pe Titan ar putea atinge temperaturi de 21 de grade Celsius.

Nutrienții ar fi mai concentrați în aceste mici bazine de apă, creând potențial condiții mai bogate pentru viață decât ar oferi un ocean diluat. Dacă există viață pe Titan, aceasta s-ar putea asemăna cu ecosistemele polare de pe Pământ.

Autorul principal, Flavio Petricca, cercetător postdoctoral la JPL, a declarat că apa subterană a lui Titan ar fi putut îngheța în trecut și s-ar putea topi acum, sau hidrosfera lunii ar putea îngheța treptat și să devină solidă.

În 2008, oamenii de știință au propus pentru prima dată că Titan trebuie să posede un ocean imens sub suprafață pentru a permite o deformare atât de semnificativă. Dar noul studiu contrazice această teorie.