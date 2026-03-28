Nașterea cu anestezie epidurală, dar în picioare. Specialiştii explică noua tehnică pentru un travaliu personalizat

„Epidurala de mers" le oferă femeilor care nasc un sentiment mai mare de control, demnitate și participare.

O nouă tehnică numită „epidurală de mers” permite femeilor gravide să nască în timp ce continuă să se mişte şi chiar să meargă. Specialiştii susţin că această tehnică scurtează travaliul cu o oră și îmbunătățește experiența nașterii.

Multă vreme, nașterea cu epidurală a fost asociată cu o imagine specifică: o femeie întinsă nemișcată, în timp ce durerea era controlată, dar corpul ei rămânea aproape imobil. Astăzi, această variantă nu mai este singura posibilă şi este surprinzător că această schimbare nici măcar nu este atât de recentă. Există, de fapt, un tip de analgezic care permite unei femei să nască cu epidurală, putând în același timp să se miște, să stea în picioare și chiar să meargă, relatează La Stampa. Această practică există de ani de zile în unele centre avansate, dar este încă mai puțin frecventă și adesea necunoscută.

De la femeia imobilă la femeia protagonistă

Timp de decenii, epiduralele au fost sinonime cu ameliorarea durerii, dar și cu imobilitatea. Sensibilitatea și forța reduse la nivelul picioarelor au obligat femeile să rămână în pat, limitând mișcările care altfel fac parte din procesul natural al nașterii. Noua abordare schimbă acest echilibru. Epiduralele rămân valabile, dar sunt mai puțin invazive. La Spitalul Universitar din Bruxelles, unde a fost lansat unul dintre primele programe structurate din Belgia, femeile își pot menține mobilitatea în timpul travaliului datorită unor doze mai mici de anestezic. Acest lucru le permite să stea jos, să stea în picioare, să folosească instrumente precum mingea de naștere și să se miște liber, participând activ la naștere. Această metodă este utilizată și în unele spitale italiene.

Cât de importantă e mişcarea

Mișcarea în timpul travaliului nu înseamnă doar libertate. Ea are efecte demonstrate asupra fiziologiei nașterii. Dovezile sugerează că pozițiile verticale și mobilitatea pot scurta durata travaliului și pot reduce necesitatea anumitor intervenții medicale. O analiză sistematică realizată de Biblioteca Cochrane, colecția de baze de date medicale, pe un eșantion de peste 9.000 de femei a arătat că pozițiile verticale și libertatea de mișcare pot scurta prima etapă a travaliului cu aproximativ o oră și pot reduce necesitatea anumitor intervenții medicale. Experiența generală se schimbă, de asemenea. Capacitatea de a alege cum să se miște le oferă femeilor un sentiment mai mare de control, demnitate și participare.

În Italia, această abordare este o realitate de ceva vreme la clinica Mangiagalli a Policlinicii din Milano: „Am început să reducem dozele de anestezic acum peste treizeci de ani pentru a limita efectele secundare. Această tendință s-a dezvoltat de acolo”, a explicat Giuseppe Sofi , directorul departamentului de anestezie maternă și pediatrică de la Policlinica din Milano. Astăzi, vorbim adesea despre „epidurale ambulante”, dar conceptul este mai larg și se referă la evoluția tehnicilor analgezice.

„Anesteziile epidurale prin mers sunt clasificate ca analgezie spino-epidurală, care se numără printre cele mai eficiente tehnici pentru controlul durerii”, a adăugat Sofi. Cheia este reducerea blocajului motor fără a pierde din eficacitate. „Reducerea dozei nu afectează efectul analgezic. Analgezicele și, mai presus de toate, tehnicile s-au schimbat. Acest lucru permite femeilor să experimenteze travaliul diferit. Prin furnizarea unui blocaj motor mai mic, femeia însărcinată experimentează un nivel mai ridicat de satisfacție.”

O experiență mai activă și personalizată

Nu toate femeile experimentează această posibilitate în același mod, iar acesta este tocmai unul dintre cele mai interesante aspecte. „Femeile reacționează diferit: unele se odihnesc, altele se ridică și merg, altele lucrează cu moașele pentru a facilita travaliul.” Diferența constă în libertatea de a se adapta la propriile nevoi ale corpului. În plus, unele dovezi inițiale sugerează și beneficii clinice. „Noi studii arată că aceste tehnici sunt benefice pentru dilatarea și coborârea fetală, chiar și în stadiile incipiente”, a adaugat Sofi.

Siguranţă şi mituri

Una dintre cele mai frecvente preocupări se referă la riscul unei cezariene. Însă, așa cum a precizat Sofi, nu există un risc crescut: „O epidurală nu crește riscul unei cezariene. De fapt, este un fel de parașută pentru mamă și copil în caz de urgență, deoarece prezența unui cateter permite o intervenție rapidă.”

Managementul analgeziei este, de asemenea, flexibil. „Poate fi începută când a început travaliul, în jurul a 4-5 centimetri de dilatare, dar poate fi începută și mai devreme. Și în faza expulsivă, poate fi redusă pentru a îmbunătăți împingerea.”

În ciuda acestui fapt, utilizarea sa rămâne limitată. „În Italia, a fost inclusă în Nivelurile Esențiale de Îngrijire (LEA), dar doar 20-25% dintre spitale o oferă”, a explicat Sofi. Totuși, în centrele unde este cea mai utilizată, cifrele sunt mari: „În clinica noastră, avem o utilizare a epiduralei în jurul a 90% în rândul femeilor însărcinate și suntem printre cele mai mari din Europa.”

Limite acestei metode

Dacă această metodă nu este încă răspândită, este și din cauza unor motive tehnice. Pentru a permite femeilor să se miște în timpul travaliului, bătăile inimii fătului trebuie monitorizate continuu, adesea cu sisteme wireless. Nu toate spitalele sunt echipate pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, unele centre se îndreaptă în această direcție, inclusiv în Italia, cum ar fi Policlinico Gemelli din Roma și Spitalul Sant'Anna din Torino.