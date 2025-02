Fotografii spectaculoase cu Luna surprinse de Blue Ghost, naveta Firefly

Misiunea Blue Ghost a surprins primele sale imagini cu Luna din orbita Pământului. Cele două fotografii, publicate luni de compania aerospațială Firefly Aerospace, surprind Luna, așa cum se vede ea de la puntea cea mai înaltă a navetei spațiale, dar și o fotografie separată a satelitului natural al Pământului. Blue Ghost trebuie să aselenizeze la data de 2 martie, iar până atunci naveta e așteptată să-și documenteze călătoria spre Lună inclusiv prin fotografii, relatează CNN.

În prima imagine, luna a fost fotografiată de pe puntea de observație a navetei spațiale de 2 metri înălțime. În cea de-a doua fotografie, Blue Ghost a surprins satelitul natural al Pământului singur.

„Primele imagini cu Luna, dar și cu Pământul, surprinse de naveta Blue Ghost întruchipează toată munca acestei echipe îndrăznețe, de neoprit, care a lucrat din greu în ultimii trei ani. Și acesta e abia începutul”, a spus pentru CNN Will Cogan, inginerul-șef al Misiunii Blue Ghost.

While Blue Ghost is in Earth orbit, we'll continue to keep an eye on our final destination! To the Moon! #BGM1 pic.twitter.com/NisSD3i9XD

Naveta privată americană a făcut și fotografii și video-uri cu planeta noastră, inclusiv imagini cu Pământul eclipsând soarele, în care Blue Ghost este scufundată în întuneric în timp ce Terra blochează aproape toată lumina de la soare. Vineri, compania aerospațială Firefly a publicat imaginile surprinse de Blue Ghost, în care Pământul eclipsează luna.

I spy with my little lander, a Moon in the distance. Check out Blue Ghost's amazing view of Earth eclipsing the Moon as the lander travels on orbit. Our #GhostRiders can't wait to share more postcard worthy moments as we continue on our roadtrip. #BGM1 pic.twitter.com/OUGfHgSPLC