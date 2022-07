Un neurocip a fost implantat în creierul uman pentru prima dată

Acum, cu ajutorul unui neurocip, o persoană este capabilă să discute pe internet, să facă achiziții online și să îndeplinească alte sarcini, scrie Bloomberg.

Situat în cortexul motor, cipul folosește 16 electrozi pentru a monitoriza activitatea creierului și pentru a înregistra declanșarea neuronilor atunci când o persoană gândește. Puterea semnalului se îmbunătățește în timp, pe măsură ce dispozitivul fuzionează mai adânc cu vasul de sânge și se apropie de neuroni.

Procedura recentă a fost prima pe care compania a făcut-o în SUA, implantându-și anterior dispozitivele la patru pacienți din Australia.

