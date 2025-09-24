Nu există o cantitate „sănătoasă” de alcool când vine vorba de demență, arată un studiu amplu. Orice băutură crește riscul de Alzheimer

Consumul oricărei cantități de alcool crește riscul de demență mai târziu în viață, arată un nou studiu, care contrazice cercetările anterioare, potrivit CNN.

Un nou studiu avertizează că orice cantitate de alcool consumată – chiar și în doze mici – poate crește riscul de a dezvolta demență mai târziu în viață. Aceste concluzii vin în contradicție cu cercetările anterioare, care sugerau că un consum moderat, de exemplu mai puțin de șapte băuturi pe săptămână, ar putea fi chiar mai benefic pentru creier decât abținerea totală.

Autorii noului studiu susțin însă că acele cercetări mai vechi s-au axat în principal pe persoane în vârstă și nu au făcut diferența clară între foști consumatori de alcool și cei care nu au băut niciodată, ceea ce ar fi putut distorsiona rezultatele.

„Chiar și cantități mici de alcool pot crește riscul de demență”

Studiul, publicat marți în revista BMJ Evidence-Based Medicine, a analizat modul în care anumite gene asociate cu consumul de alcool influențează riscul de afectare cerebrală.

„Rezultatele analizelor genetice au arătat că chiar și cantități mici de alcool pot crește riscul de demență”, a declarat Anya Topiwala, cercetător principal în departamentul de psihiatrie al Universității Oxford din Marea Britanie.

„Este cel mai mare studiu realizat până acum pe acest subiect, iar combinația între datele observaționale și cele genetice a fost esențială”, a mai spus Topiwala.

Analiza genetică, cunoscută sub numele de randomizare mendeliană, reduce riscul de apariție a unor factori de confuzie care ar putea influența relația dintre consumul de alcool și apariția demenței, explică cercetătoarea.

„Alcoolul poate afecta creierul indiferent de cantitatea consumată”

Această metodă scade și riscul de „cauzalitate inversă” – adică situația în care procesele timpurii ale demenței influențează obiceiurile de consum, nu invers – și permite o estimare mai precisă a impactului cumulativ al alcoolului pe parcursul vieții. Studiile observaționale, în schimb, se bazează adesea pe amintirile participanților despre consumul lor din anii de mijloc sau bătrânețe, care pot fi inexacte.

„Este un studiu destul de complex, care oferă dovezi importante – deși nu definitive – că alcoolul poate afecta creierul indiferent de cantitatea consumată,” a spus neurologul dr. Richard Isaacson, director de cercetare la Institutul pentru Boli Neurodegenerative din Florida. Isaacson, care studiază prevenirea declinului cognitiv la persoanele cu risc genetic de Alzheimer, nu a fost implicat în acest studiu.

„În clinica noastră, le recomandăm celor care au varianta genetică APOE4 – cel mai frecvent factor genetic de risc pentru Alzheimer – să evite complet alcoolul, pe baza dovezilor actuale,” a spus el.

Pentru persoanele cu risc genetic mai redus, efectele depind adesea de când și cum se consumă alcoolul. De exemplu, două băuturi înainte de culcare, pe stomacul gol, mai multe nopți la rând, sunt mult mai dăunătoare pentru sănătatea creierului decât un pahar ocazional în timpul cinei, a adăugat Isaacson.

O legătură tot mai clară între alcool și demență

Noul studiu a analizat date de la aproape 560.000 de persoane din UK Biobank – un studiu amplu desfășurat în Anglia, Scoția și Țara Galilor – și din US Million Veteran Program (MVP), care include participanți cu origini europene, africane și latino-americane.

În prima parte, participanții au raportat cât alcool consumă, iar cercetătorii au urmărit cum s-a modificat riscul lor de a dezvolta demență în timp.

„În această etapă a studiului, persoanele care consumau cantități mici de alcool (mai puțin de 7 băuturi pe săptămână) aveau un risc mai mic decât marii băutori (peste 40 de băuturi pe săptămână),” a declarat Tara Spires-Jones, profesoară de neurodegenerare și directoare a Centrului pentru Științe Cerebrale din cadrul Universității din Edinburgh.

„Interesant este că persoanele care nu beau deloc sau care nu au băut niciodată prezentau un risc similar cu marii consumatori,” a mai spus Spires-Jones, care este și cercetătoare în cadrul UK Dementia Research Institute din Londra. Ea nu a participat la studiu.

„Există un risc de demență cu 15% mai mare la persoanele care consumă 3 băuturi pe săptămână”

Cea de-a doua parte a cercetării a examinat date genetice din 45 de studii privind demența, care au inclus 2,4 milioane de persoane, analizând markerii genetici asociați cu consumul de alcool pe parcursul vieții.

Un risc genetic mai ridicat a fost asociat cu un risc mai mare de demență, iar creșterea consumului de alcool era corelată cu o creștere liniară a riscului de a dezvolta boala, arată cercetarea.

„Există un risc de demență cu 15% mai mare la persoanele care consumă 3 băuturi pe săptămână, comparativ cu cele care beau o singură băutură pe săptămână, de-a lungul vieții,” a spus Topiwala.

Mai mult, o dublare a riscului genetic de dependență de alcool a fost asociată cu o creștere de 16% a riscului de demență.

„Niciuna dintre cele două părți ale studiului nu poate demonstra cu certitudine că alcoolul cauzează direct demența,” a subliniat Spires-Jones. „Dar aceste rezultate se adaugă unui volum mare de date care arată asocieri între consumul de alcool și un risc crescut de demență, iar cercetările fundamentale în neuroștiință au demonstrat deja că alcoolul este toxic pentru neuronii din creier.”