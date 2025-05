Nucleul Pământului conține o cantitate uriașă de aur, care se îndreaptă spre suprafață

Cercetătorii au descoperit urme clare de metale prețioase, care au început o călătorie lentă și îndelungată spre suprafață. Foto: Getty Images

O nouă cercetare arată că nucleul Pământului este bogat în aur și alte metale prețioase – iar o parte dintre acestea „se scurg” lent prin manta către scoarța terestră, scrie Science Alert.

Studiind izotopii prezenți în rocile vulcanice provenite din adâncurile sub litosferă, cercetătorii au descoperit urme clare de metale prețioase, inclusiv aur, care ar fi pornit din nucleul planetei noastre și au început o călătorie lentă și îndelungată spre suprafață, transportate de magma fierbinte.

„Când am văzut primele rezultate, am realizat că am dat, la propriu, peste aur”, spune geochimistul Nils Messling de la Universitatea Göttingen, Germania. „Datele noastre confirmă că material din nucleul Pământului, inclusiv aurul, se scurge în manta.”

Deși avem acces la o parte din aurul aflat în scoarța terestră, acesta reprezintă doar o infimă parte din cantitatea totală a planetei. Cercetările sugerează că peste 99% din aurul Pământului este blocat în nucleul metalic – suficient cât să acopere toată suprafața uscată a planetei cu un strat de 50 de centimetri de aur.

Ruteniul – cheia descoperirii

Cercetătorii au analizat izotopi ai ruteniului, un metal rar și greu, ale cărui forme radioactive pot „trăda” originea. Izotopii din nucleul Pământului sunt ușor diferiți de cei din scoarță, dar diferența era până acum imposibil de detectat.

Echipa lui Messling a perfecționat metode noi de analiză și a studiat mostre din roci vulcanice colectate în insulele Hawaii. Rezultatul? Un conținut ridicat de ruteniu-100 – un izotop specific nucleului Pământului.

Ce înseamnă asta pentru noi?

Nu înseamnă că putem extrage aur direct din nucleu, aflat la 2.900 km adâncime. Dar descoperirea schimbă fundamental modul în care înțelegem Pământul.

„Rezultatele arată că nucleul Pământului nu este atât de izolat cum se credea”, spune geochimistul Matthias Willbold.

Cercetarea confirmă că volume uriașe de rocă încinse – echivalentul a sute de cvadrilioane de tone – se ridică din zona de graniță nucleu-manta până la suprafață, formând insule vulcanice precum Hawaii.

Studiul a fost publicat în revista Nature.