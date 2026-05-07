O fosilă veche de 180 de milioane de ani, aparținând unui monstru marin misterios, a fost descoperită în Germania

Ihtiozaur, o reptilă marină uriașă din Era Mezozoică, având corpul fusiform, ca al unui pește. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit rămășițele unei creaturi marine enorme și misterioase, care a crescut până la lungimi de peste şase metri și a dominat oceanele în urmă cu mai bine de 180 de milioane de ani, relatează publicaţia Daily Express.

Este vorba despre fosilele unui ihtiozaur uriaș, un monstru marin care măsura peste şase metri în lungime. Descoperirea a fost făcută în Germania.

Potrivit sursei citate, o fosilă a creaturii a arătat că aceasta suferise mai multe răni semnificative de-a lungul vieții. Deoarece forma sa completă nu este intactă, cercetătorii nu au putut stabili cu exactitate specia.

Cu toate acestea, se crede că această creatură era un ihtiozaur, aparținând speciei Temnodontosaurus. Fosila a fost găsită în cariera de argilă Mistelgau, lângă Bayreuth, în Germania, un sit cunoscut pentru fosilele marine excepțional de bine conservate.

Asemănându-se izbitor cu delfinii din zilele noastre, se crede că animalul ar fi măsurat peste 6,5 metri lungime – echivalentul a două tractoare așezate unul lângă altul, au mai scris jurnaliştii de la Daily Express.

În timpul săpăturilor recente, oamenii de ştiinţă au descoperit numeroase părți ale scheletului, inclusiv fragmente de craniu și mandibulă inferioară, înotătoarele anterioare, coloana vertebrală și peste 100 de dinți, oferind o imagine detaliată a caracteristicilor sale anatomice.

"Fosila noastră de Temnodontosaurus este una dintre cele mai recente descoperiri ale acestei specii de ihtiozauri. Până acum, reprezentanții acestei categorii erau cunoscuți în principal din straturi geologice mai vechi", a declarat Ulrike Albert, autoare a studiului publicat în revista Zitteliana.

Săpăturile aflate în desfășurare fac parte dintr-o cercetare mai amplă, menită să aprofundeze înțelegerea ecologiei din acea perioadă.

Experții speră să poată realiza analize suplimentare ale dinților și structurilor osoase descoperite în situl Mistelgau, pentru a obține o imagine mai detaliată asupra ecologiei regiunii preistorice.