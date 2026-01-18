O pată solară uriașă ce a declanșat recenta „superfurtună” solară a produs aproape 1.000 de erupții și o explozie secretă de tip X

Cea mai intensă erupție a fost probabil una de magnitudine X16,5, produsă pe 20 mai 2024, pe partea Soarelui opusă Pământului. Sursa foto: Getty Images

O pată solară de dimensiuni colosale, care a declanșat în mai 2024 cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele peste două decenii, a produs sute de alte erupții solare periculoase, inclusiv o explozie de clasă X care a trecut aproape neobservată, potrivit unui nou studiu. Cercetarea stabilește un record pentru cea mai lungă perioadă de observație continuă a unei singure regiuni active de pe Soare, potrivit Live Science.

Un studiu amplu dedicat acestei pete solare gigantice a scos la iveală detalii surprinzătoare despre activitatea sa extrem de violentă. În puțin peste trei luni, pata a generat aproape 1.000 de erupții solare și este posibil să fi produs, discret, cea mai puternică explozie din actualul ciclu solar.

În aprilie 2024, astronomii au observat apariția unui grup de pete solare aflat în plină dezvoltare. Această regiune activă, denumită AR 13664, a crescut rapid, ajungând la începutul lunii mai la un diametru de aproximativ 15 ori mai mare decât cel al Pământului. Curând după aceea, a declanșat o serie de erupții solare de clasă X, cele mai puternice cunoscute, care au aruncat mai multe ejecții de masă coronală (CME) în direcția Terrei. Acestea au lovit succesiv câmpul magnetic al planetei.

Rezultatul a fost o furtună geomagnetică de nivel G5, considerată „extremă”, produsă între 10 și 13 mai. A fost cea mai intensă astfel de furtună din 2003 încoace și a generat aurore spectaculoase vizibile în numeroase regiuni ale globului.

Activitatea petei solare nu s-a oprit însă aici. Asemenea altor pete de mari dimensiuni, AR 13664 a supraviețuit mai multor rotații în jurul Soarelui, permițând cercetătorilor să o monitorizeze mult mai mult timp decât în mod obișnuit. Deși o pată solară este vizibilă de pe Pământ doar aproximativ două săptămâni, ea poate reapărea dacă rezistă în timp ce traversează partea nevăzută a Soarelui.

Într-un studiu publicat pe 5 decembrie în revista Astronomy & Astrophysics, cercetătorii au analizat observații ale regiunii AR 13664 realizate pe parcursul a 94 de zile consecutive, între 16 aprilie și 18 iulie 2024, echivalentul a aproximativ 3,3 rotații solare. Imaginile furnizate de sonda Solar Orbiter a NASA, care orbitează în jurul Soarelui, au permis urmărirea petei chiar și atunci când aceasta nu era orientată spre Pământ.

„Este un moment de referință pentru fizica solară”, a declarat autorul principal al studiului, Ioannis Kontogiannis, fizician solar la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich). „Avem cea mai lungă serie continuă de imagini realizată vreodată pentru o singură regiune activă.”

Potrivit analizei, AR 13664 a produs în total 969 de erupții solare. Dintre acestea, 38 au fost de clasă X, iar 146 de clasă M, ambele tipuri având potențialul de a afecta câmpul magnetic al Pământului. Restul au fost erupții mai slabe, de clasă C și B, care nu reprezintă un pericol real pentru planetă. Majoritatea celor mai puternice explozii au fost orientate în altă direcție, ceea ce explică de ce nu au avut loc mai multe furtuni geomagnetice majore.

Cea mai intensă erupție a fost probabil una de magnitudine X16,5, produsă pe 20 mai 2024, pe partea Soarelui opusă Pământului. Aceasta ar fi mult mai puternică decât explozia de tip X9 din 3 octombrie 2024, considerată în prezent cea mai puternică din ultimii opt ani. Totuși, deoarece erupția din mai a fost parțial mascată de poziția petei solare, cercetătorii nu pot confirma oficial un nou record.

Autorii studiului subliniază că analiza unor astfel de evenimente ajută la îmbunătățirea prognozelor pentru fenomene similare din viitor, lucru esențial deoarece acestea pot afecta sateliții de pe orbită și anumite infrastructuri de la sol.

„Trăim alături de această stea, așa că este extrem de important să o observăm și să încercăm să înțelegem cum funcționează și cum ne influențează mediul”, a concluzionat Kontogiannis.