O strălucire misterioasă vine din centrul galaxiei noastre. Unul dintre cele mai mari mistere, pe cale să fie dezvăluit

1 minut de citit Publicat la 07:00 25 Oct 2025 Modificat la 07:00 25 Oct 2025

Descoperirea ar rescrie tot ce știm despre structura universului. Foto: Profimedia Images

O lumină misterioasă, un strălucitor halou de raze gamma, emană din mijlocul Căii Lactee – iar cercetătorii cred că ar putea fi cheia pentru a înțelege una dintre cele mai profunde enigme ale cosmosului: materia întunecată.

De zeci de ani, astronomii au observat această emisie difuză de radiații gamma dinspre centrul galaxiei, fără a putea explica originea sa. Noile modele cosmologice sugerează acum două ipoteze majore: fie este rezultatul coliziunilor dintre particulele de materie întunecată, fie este produsul stelelor neutronice vechi care au fost „reactivate”, scrie The Independent.

Dacă prima teorie se confirmă, ar putea fi prima dovadă directă a existenței materiei întunecate – o descoperire care ar rescrie tot ce știm despre structura universului.

„Materia întunecată domină universul și ține galaxiile laolaltă. Este incredibil de importantă și încercăm permanent să găsim modalități de a o detecta,” explică profesorul Joseph Silk, fizician și astronom la Universitatea Johns Hopkins.

„Razele gamma – mai ales excesul de lumină pe care îl observăm în centrul galaxiei – ar putea fi primul nostru indiciu.”

Harta materiei invizibile

Într-un studiu recent, echipa de cercetători a realizat o hartă detaliată a distribuției materiei întunecate în Calea Lactee. Simulările arată că, în primele etape ale formării galaxiei, mici aglomerări de materie întunecată s-au ciocnit și s-au condensat în centrul acesteia, generând coliziuni ce ar putea produce radiații gamma detectabile.

Rezultatele computerizate s-au potrivit aproape perfect cu semnalele observate în realitate – o corelație pe care oamenii de știință o consideră „extrem de promițătoare”.

Totuși, există și o alternativă: pulsarii – stele neutronice vechi care, după milioane de ani de tăcere, încep din nou să emită radiații intense. Pentru ca această ipoteză să se susțină însă, ar trebui să existe mult mai mulți pulsari activi decât cei observați până acum.

Urmează experimentul decisiv

Cercetătorii speră că viitoarele misiuni spațiale dedicate razelor gamma vor oferi o dovadă clară. Dacă lumina are o energie mai ridicată, este probabil emisă de stele neutronice; dacă este mai slabă, atunci ar putea proveni din coliziunile materiei întunecate.

„Un semnal clar ar fi dovada supremă – un adevărat ‘smoking gun’,” a declarat profesorul Silk.

Până atunci, echipa plănuiește să realizeze simulări similare pentru alte galaxii apropiate de Calea Lactee, în speranța că noile date vor confirma una dintre teorii.

„E posibil ca următoarele observații să ne aducă răspunsul,” spune Silk. „Sau poate nu vom găsi nimic – și atunci misterul va fi și mai mare.”