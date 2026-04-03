Oamenii de știință chinezi au creat două nuclee atomice nemaivăzute până acum

Cercetătorii din China au reușit să creeze două nuclee atomice care nu au mai fost observate până acum: berkelium-235 și americium-231. Descoperirea marchează un pas important în explorarea limitelor tabelului periodic și oferă noi indicii despre structura fundamentală a materiei, scrie CGTN.

Experimentul a fost realizat de o echipă de la Chinese Academy of Sciences, în cadrul Institutului de Fizică Modernă. Oamenii de știință au folosit un accelerator de particule de mare putere din orașul Lanzhou, în nord-vestul Chinei, pentru a produce aceste nuclee. Rezultatele au fost publicate în revista Physics Letters B.

Pentru a obține noile elemente, cercetătorii au bombardat o țintă din aur-197 cu un fascicul intens de ioni de argon-40, folosind instalația CAFE2. În urma coliziunilor, atomii s-au contopit, formând nuclee mai grele. Acestea au fost apoi separate și identificate cu ajutorul unui sistem extrem de sensibil, capabil să detecteze chiar și un singur atom, pe baza energiei și traiectoriei sale.

Analizele au arătat că americium-231 apare ca rezultat al dezintegrării radioactive a berkelium-235, având un timp de înjumătățire de aproximativ 75 de secunde.

Descoperirea ridică însă și semne de întrebare pentru fizicieni: modelele teoretice actuale par să supraestimeze energia de dezintegrare a acestor nuclee foarte instabile. Acest lucru sugerează că teoriile trebuie ajustate pentru a descrie mai corect comportamentul materiei în condiții extreme.

Deși aceste nuclee există doar pentru câteva secunde în laborator, ele oferă informații valoroase despre limitele materiei și despre modul în care sunt construite elementele din univers.