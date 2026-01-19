Ochelarii inteligenți pentru bolnavii de Alzheimer. Amintesc numele și avertizează asupra pericolelor

O pereche de ochelari inteligenți, testați în prezent doar în Marea Britanie, în limba engleză, ar putea fi de mare ajutor pentru bolnavii de Alzheimer. Sursa foto: captura foto/https://animorph.coop/

O firmă din Marea Britanie a inventat ochelarii CrossSense, cu camere video și recunoaștere vocală şi care îi ajută pe pacienţii bolnavi de Alzheimer să aibă mai multă indepedenţă şi să își planifice ziua în pași mici.

O pereche de ochelari inteligenți, testați în prezent doar în Marea Britanie, în limba engleză, ar putea fi de mare ajutor pentru bolnavii de demenţă, relatează Corriere della Sera.

„Aș vrea să organizez lucrurile. Îmi este greu să mă concentrez pe un singur lucru pe rând, în loc să mă concentrez pe un milion de lucruri la care nu vreau să mă gândesc” sau „Ceea ce îmi doresc este să continui să locuiesc în apartamentul meu și să nu fiu o povară pentru fiul meu” sunt unele dintre cele mai frecvente afirmații în rândul pacienților cu demență. A fi independent cât mai mult posibil este probabil cea mai sinceră dorință în rândul celor care se confruntă cu debutul declinului cognitiv. La nivel mondial, peste 55 de milioane de oameni trăiesc cu o formă de demență , iar boala Alzheimer este principala cauză.

Acești pacienți știu că, în timp, fără terapii curative, autosuficiența lor va fi testată sever. Animorph, o cooperativă cu sediul la Londra, a identificat problema și a încearcat să ofere răspunsuri cu CrossSense , ochelari de înaltă tehnologie conectați la o aplicație de realitate augmentată , concepuți pentru a face viața de zi cu zi mai puțin dificilă pentru cei aflați în dificultate.

Ochelarii CrossSense sunt echipați cu camere, afișaje live montate pe lentile și recunoaștere vocală . Aceștia pot recunoaște obiecte și persoane, pot avertiza asupra pericolelor, pot gestiona activitățile zilnice și chiar pot reține numele oamenilor, oferind astfel cea mai independentă și mai presus de toate, sigură, viață posibilă, ușurând povara membrilor familiei și a îngrijitorilor.

Când pacienţii cu Alzheimer privesc un obiect, cum ar fi un măr, numele „măr” va apărea pe ecranul ochelarilor. Asistentul integrat cu inteligență artificială, Wispy, poate identifica alimentele din fața utilizatorului , își poate aminti unde au fost lăsate cheile sau poate ajuta la pornirea încălzirii.

„De exemplu, dacă vă uitați la un prăjitor de pâine”, a explicat Szczepan Orlins, director al Animorph și arhitect software, „vă va spune ce puteți face cu el, dar și să fiți atenți când scoateți pâinea prăjită.” Sistemul oferă, de asemenea, mementouri și solicitări pentru sarcini programate, cum ar fi administrarea medicamentelor.

Ochelarii comunică cu purtătorul prin intermediul unor difuzoare încorporate în brațe și oferă informaţii care dau siguranţă în timp real. O persoană cu demență ar putea fi alertată dacă gazul este lăsat pornit sau ar putea fi liniștită cu privire la traseu în timp ce merge în aer liber. The Times a efectuat un test practic , plasând dispozitivul pe o femeie cu demență vasculară. Ochelarii inteligenți au urmărit-o pas cu pas în timp ce prepara în siguranță ceaiul cu un ibric și au îndemnat-o să miroasă laptele pentru a se asigura că nu s-a stricat. „Așteptați ca apa să fiarbă, apoi turnați-o în cană, apoi adăugați un pliculeț de ceai.”

Aceşti ochelari inovativi funcționează cu un model lingvistic extins, iar Wispy, asistentul integrat bazat pe inteligență artificială, poate ajuta la planificarea unei zile și la împărțirea sarcinilor în pași mici. Ochelarii sunt, de asemenea, echipați cu funcții concepute pentru a citi stările de spirit ale unei persoane .

„Capacitatea de a înțelege cum se simte o persoană este unul dintre elementele esențiale ale acestui proiect”, a declarat Szczepan Orlins pentru Times. „Putem analiza tonul vocii, cuvintele și mișcările unei persoane. Toate trei împreună pot oferi o evaluare foarte eficientă.”

Punctul forte al ochelarilor inteligenți constă în organizarea procedurilor. Persoanele cu Alzheimer au dificultăți în a urma pașii individuali, iar provocarea este ordinea. Ce urmează? Am făcut deja asta? Când aceste întrebări se acumulează, este ușor să abandonezi o sarcină care a trecut de la una simplă la o aţiune complexă.

CrossSense, spre deosebire de aplicațiile comerciale de memento, ghidează utilizatorul (cu o voce blândă, neinhibată) prin proces pas cu pas, urmând o secvență . Acest lucru este valabil atât pentru prepararea ceaiului, cât și pentru pregătirea unei mese complete sau pentru îmbrăcare. Software-ul de inteligență artificială ajută, de asemenea, la găsirea cuvintelor potrivite pentru a descrie obiectele și își amintește (din nou pe tonuri blânde) ce făcea utilizatorul, ținând evidența conversațiilor.

Cu toate acestea, există încă multe provocări şi întrebări: Vor tolera pacienții vârstnici cu demență ochelarii vorbitori? Va fi un companion digital prea intruziv? Ramele disponibile astăzi sunt mai subțiri decât prototipurile inițiale, însă cântăresc 75 de grame (față de 30-40 de grame pentru ramele standard). Vor fi prea incomode? Rezistă aproximativ o oră, dar vin cu o baterie externă încorporată care le permite să fie utilizate toată ziua.

Ideea este ca pacienții să poarte aceşti ochelari până la două ore, în perioadele în care se confruntă cu dificultăți de memorie mai mari. Software-ul de inteligență artificială va fi disponibil pentru achiziționare până la sfârșitul anului, cu un preț de abonament de aproximativ 50 de lire sterline pe lună, plus costul ochelarilor, care va fi în jur de 700 de lire sterline. Acest dispozitiv, spune compania, este criptat și funcționează offline „într-o rețea securizată și independentă” pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilora, astfel niciun fel de date nu sunt trimise în cloud.