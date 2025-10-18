Orionidele 2025. Ploaie de stele pe 20–21 octombrie. Cum se poate observa

Ploaia de meteori Orionide este activă în fiecare an între 26 septembrie și 22 noiembrie. Sursa foto: Profimedia Images

Una dintre cele mai frumoase ploi de stele ale toamnei, Orionidele 2025, va atinge punctul maxim de vizibilitate în noaptea de 20 spre 21 octombrie. Fenomenul astronomic promite un spectacol deosebit pe cerul de toamnă, mai ales că luna nouă va asigura condiții excelente de observare, cu cer întunecat și fără interferențe luminoase, potrivit space.com.

Orionidele ating punctul maxim pe 20–21 octombrie

Ploaia de meteori Orionide este activă în fiecare an între 26 septembrie și 22 noiembrie, însă momentul de vârf este așteptat între miezul nopții și zorii zilei de 20–21 octombrie 2025. În acest interval, pasionații de astronomie pot vedea între 20 și 30 de meteori pe oră, iar în unele cazuri pot apărea chiar și până la 80 de „stele căzătoare” într-o singură oră.

Fenomenul este produs de particulele de praf și gheață lăsate în urmă de Cometa Halley (1P/Halley), aceeași cometă care dă naștere și ploii de meteori Eta Aquaride, observabilă primăvara. Când Pământul traversează acest nor de resturi cosmice, fragmentele intră în atmosferă cu viteze impresionante — de aproximativ 66 kilometri pe secundă —, arzând și formând dâre luminoase vizibile pe cer.

Orionidele sunt numite astfel deoarece par să provină din direcția constelației Orion, una dintre cele mai ușor de recunoscut formațiuni stelare de pe bolta cerească. Cele trei stele strălucitoare care formează „centura lui Orion” — Alnitak, Alnilam și Mintaka — servesc ca punct de reper pentru observatori.

Cum se poate observa ploaia de stele

Pentru a admira Orionidele 2025, este recomandat să mergeți într-un loc cât mai întunecat, departe de lumina orașelor. Cea mai bună perioadă pentru observare este între miezul nopții și zorii zilei, când constelația Orion se ridică mai sus pe cer.

Nu este nevoie de telescoape sau binocluri — dimpotrivă, cel mai bine este să priviți cerul cu ochiul liber, acoperind cât mai mult din bolta cerească. Este important să lăsați ochii să se adapteze la întuneric timp de cel puțin 30 de minute.

Deși Orionidele par să vină din direcția constelației Orion, meteori pot fi observați în orice parte a cerului, așa că este bine să nu priviți doar spre centrul constelației, ci să vă mișcați privirea pe o zonă cât mai largă.

Dacă vremea va fi favorabilă, pasionații de astronomie din ambele emisfere — nordică și sudică — vor putea admira una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele a anului.