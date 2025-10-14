Pe un lac din Germania au apărut oglinzile care plutesc și produc energie. Cum funcționează sistemul unic în lume

O companie germană a inaugurat prima centrală solară flotantă verticală din lume. FOTO: captură video Youtube

O companie germană care oferă soluții de energie regenerabilă a inaugurat prima centrală solară flotantă verticală din lume, proiect descris ca inovator, scrie Interesting Engineering.

Situată în cariera de nisip Jais din districtul Starnberg din Bavaria, centrala are o capacitate instalată de 1,87 megawați (MW) și se așteaptă să producă aproximativ doi gigawat-oră (GWh) de energie anual. Potrivit companiei SINN Power, aceasta este suficientă pentru a alimenta sute de gospodării, ocupând doar 4,65% din suprafața lacului. „Acest proiect este inovator”, a declarat Gottfried Jais, directorul companiei.

În prima fază a proiectului, sistemul a redus utilizarea energiei din rețea a locației cu aproape 60%, iar eficiența ar putea ajunge până la 70% odată ce va fi complet optimizat.

Sistemul brevetat Skipp-Float al companiei introduce o orientare verticală est-vest pentru panourile solare. Designul separă panourile cu coridoare de apă deschise de cel puțin 4 metri lățime, permițând reflexia luminii și circulația aerului. Potrivit SINN Power, această aranjare susține o generare mai echilibrată a energiei pe parcursul zilei și crește producția în orele de dimineață și seară, când instalațiile fotovoltaice tipice produc mai puțină energie.

O companie germană a inaugurat prima centrală solară flotantă verticală din lume. FOTO: captură video Youtube

„Este relativ ușor de realizat, deoarece nu e nevoie de un teren unde să fie amplasată și se adaptează perfect la capacitatea noastră de producție, funcționează pe timpul zilei, mai ales în lunile cele mai însorite din martie până în decembrie”, a spus Jais.

Modulele se mișcă flexibil în bătaia vântului și a schimbărilor nivelului apei. În plus, centrala se conectează la rețea printr-un cablu flotant și un punct de alimentare situat pe țărm, asigurând transferul lin al energiei fără a perturba ecosistemul lacului.

O soluție verticală pentru energia solară

SINN Power a declarat că proiectul respectă cerințele Legii Federale privind Resursele Acvatice din Germania (WHG), rămânând mult sub limita legală de 15% pentru acoperirea maximă a suprafeței. Potrivit firmei, cu o a doua fază de 1,7 MW aflată în dezvoltare, amprenta totală va rămâne sub 10%. În același timp, monitorizarea ecologică timpurie a sugerat că instalația nu are un impact ecologic negativ.

În contrast, SINN Power a raportat că sistemul a îmbunătățit calitatea apei și a creat noi habitate pentru pești și păsări acvatice în jurul structurilor flotante. „Urmărim cu interes tema stocării și conversiei energiei și suntem nerăbdători să vedem dacă vor apărea soluții viabile și economice și în acest domeniu”, a concluzionat Jais.

Sistemul solar vertical este potrivit pentru bazine artificiale cu adâncimi mai mari de 1,6 metri și vizează utilizatorii industriali și consumatori mari care caută o energie stabilă și prietenoasă cu rețeaua electrică. De asemenea, este pregătit pentru utilizarea offshore și îndeplinește cerințele tehnice pentru operarea în mediul marin.