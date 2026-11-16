Premieră în industria spațială: un robot a construit singur, fără ajutorul astronauților, o structură pe orbita Pământului

3 minute de citit Publicat la 10:47 16 Noi 2026 Modificat la 10:47 16 Noi 2026

Robotul folosit se numește Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA). Foto: captură Youtube/caltech

Inginerii aerospațiali de la Caltech sărbătoresc o premieră în industria construcțiilor spațiale. Un robot a construit independent o structură în spațiu, pe orbita Pământului, fără ajutorul astronauților. Experimentul are implicații uriașe pentru viitorul construcțiilor dincolo de Pământ, relatează Science Alert.

ASTRA a asamblat, pas cu pas, o serie de tuburi din fibre compozite și îmbinări din aluminiu, pentru a extinde unul dintre segmentele unei antene reflectoare planificate, cu o dimensiune de aproximativ 1,4 metri.

Reușita deschide calea către o nouă eră a construcțiilor dincolo de Pământ, o eră mai puțin limitată de capacitatea de transport a rachetelor.

Robotul folosit se numește Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA) și a fost dezvoltat de oamenii de știință de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech), cu finanțare din partea Agenției pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării din SUA (DARPA).

O nouă eră a construcțiilor dincolo de Pământ

Deși a fost finalizată doar prima parte a antenei, este totuși o dovadă importantă a fezabilității acestei tehnologii, spun dezvoltatorii.

Materialele de bază și componentele sunt împachetate împreună pentru transport, iar apoi robotul preia sarcina de a le asambla.

După finalizarea unei componente, aceasta este conectată la structura existentă, și robotul începe să construiască următoarea componentă.

Potrivit cercetătorilor de la Caltech, aceste tehnici pot fi deja extinse și utilizate în proiecte de anvergură mai mare.

„Dezvoltarea unei încărcături utile de o asemenea complexitate într-un interval atât de scurt a reprezentat o provocare uriașă pentru mica noastră echipă. Acum, că misiunea se apropie de final, putem în sfârșit să începem să ne gândim la noile direcții de cercetare pe care le deschide această demonstrație”, a spus inginerul aerospațial Sergio Pellegrino, care coordonează echipa ASTRA.

Până acum, existau două opțiuni pentru a construi ceva în spațiu: fie componentele erau trimise pe bucăți în spațiu și erau asamblate apoi bucată cu bucată, fie erau împachetate compact într-o rachetă, urmând ca acestea să fie desfășurate și extinse la dimensiunea dorită după ce ajungeau la destinație.

Reușita ASTRA reprezintă începutul pentru o a treia opțiune importantă, care promite să permită amplasarea pe orbita Pământului a unor structuri din ce în ce mai mari. Obiectivul final este construcția a sute de metri sau kilometri.

„Când ajungi la limita de dimensiune la care structurile nu mai pot fi construite în prealabil pe Pământ și apoi desfășurate în spațiu, trebuie să te gândești cum le poți construi direct acolo. Prin urmare, această activitate ar putea fi utilă nu doar pentru astronomie și astrofizică, ci și pentru comunicații și alte domenii, cum ar fi construirea unor panouri solare de dimensiuni foarte mari, destinate producerii de energie solară în spațiu”, a explicat Pellegrino.

Robotul ASTRA a fost dezvoltat în cadrul programului Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design (NOM4D) al DARPA, lansat în 2022 pentru a explora modalități de îmbunătățire a capacităților noastre de operare în spațiu.

Experiment la bordul ISS

Un alt proiect NOM4D urmează să fie lansat înainte de sfârșitul acestui an. O echipă de cecetători de la Universitatea Illinois Urbana-Champaign din SUA va trimite un echipament pe Stația Spațială Internațională (ISS), pentru a testa fezabilitatea fabricării de componente direct pe orbită.

Mai exact, astronauții de pe ISS vor testa o metodă de transformare a materialelor lichide în materiale solide. Și de această dată, obiectivul este reducerea dimensiunii încărcăturilor care trebuie transportate cu rachetele și realizarea unei părți cât mai mari din procesul de fabricație direct în spațiu.

„Într-o viitoare economie spațială, vom avea nevoie de structuri de mari dimensiuni. Gândiți-vă la depozite sau habitate spațiale de mari dimensiuni, la panouri solare extinse pentru captarea energiei sau la antene radio uriașe, cu ajutorul cărora să explorăm regiunile îndepărtate ale Universului. Toate aceste structuri necesită dimensiuni mari, iar programul NOM4D ne oferă o cale de a accelera dezvoltarea unor noi capacități”, a explicat dr. Andrew Detor, directorul programului NOM4D.

Aceste experimente sunt realizate la scară mică în prezent și pot părea limitate, dar ele reprezintă viitorul construcțiilor în spațiu. Într-o zi, aceasta ar putea deveni metoda prin care vor fi asamblate toate structurile spațiale, navele și instrumentele de cercetare. NASA are deja o întreagă misiune dedicată operațiunilor de întreținere, asamblare și fabricație direct în spațiu.

Acesta este însă un obiectiv de viitor. Deocamdată, echipa de la Caltech sărbătorește succesul misiunii ASTRA.

„În copilărie, eram extrem de curios și fascinat de structurile spațiale. La fel ca mulți alți ingineri care lucrează în acest domeniu, am visat toată viața să trimit în spațiu ceva construit de mine”, a spus inginerul aerospațial Jaden Suh.