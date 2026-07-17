​Primul vaccin pentru cancer pancreatic a ajuns în faza de testare

În studiul clinic de fază 1, vaccinul aflat în fază experimentală „a stimulat răspunsurile celulelor T specifice Kras la 90% dintre participanți”. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cercetătorii de la Centrul de Cancer Kimmel Johns Hopkins din Statele Unite ale Americii și de la Centrul Skip Viragh pentru Cancerul Pancreatic din Maryland, SUA au anunţat că mKras-Vax, un vaccin experimental care vizează mutația KRAS (unul dintre principalii factori genetici responsabili de cancerul pancreatic), s-a dovedit a fi sigur și a generat răspunsuri imune de lungă durată, putând preveni cancerul la persoanele cu risc crescut de a dezvolta adenocarcinom ductal pancreatic.

Studiul american a fost publicat în Cancer Discovery, revista Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului şi preluat de La Repubblica.

Vaccinul și mutația Kras

În studiul clinic de fază 1, prima etapă din procesul de dezvoltare, vaccinul aflat în fază experimentală „a stimulat răspunsurile celulelor T specifice Kras la 90% dintre participanți”.

„După o perioadă mediană (n.red. o măsură statistică din studii clinice și analiza supraviețuirii ) de urmărire de 16,5 luni, nimeni nu a dezvoltat cancer pancreatic, iar unele dintre leziunile precanceroase s-au micșorat sau au încetat să crească”.

Autorii o numesc „prima demonstrație umană că un vaccin care vizează Kras poate genera în siguranță răspunsuri imune de lungă durată, prevenind potențial dezvoltarea cancerului la persoanele cu risc”.

Chisturile care preced carcinomul ductal pancreatic

Adenocarcinomul ductal pancreatic, explică oamenii de știință, se dezvoltă adesea pe parcursul multor ani din leziuni precum chisturile pancreatice, creând o fereastră potențială pentru intervenții care ar putea preveni formarea tumorii. Mutațiile genei KRAS sunt prezente în majoritatea cancerelor pancreatice și în majoritatea leziunilor precanceroase ale pancreasului.

Scopul mKras-Vax, un vaccin peptidic care vizează cele șase mutații KRAS cele mai frecvente întâlnite în cancerul pancreatic, este de a induce sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele care poartă aceste mutații înainte ca acestea să poată da naștere cancerului.

Testul de siguranță și răspunsul imun

Studiul a implicat 20 de persoane cu predispoziție ereditară la cancerul pancreatic și o anomalie pancreatică identificată prin imagistică, care au primit vaccinul între aprilie 2022 și februarie 2026. Acestea au primit patru doze de mKras-Vax pe parcursul a 13 săptămâni, iar cercetătorii au monitorizat participanții pentru siguranță și răspunsul imun prin analize de sânge și evaluări ulterioare.

Autorii au remarcat că „18 dintre cei 20 de participanți, sau 90%, au dezvoltat un răspuns imun semnificativ la vaccin. Participanții au prezentat o creștere mediană de 18,2 ori a răspunsurilor celulelor T specifice proteinei Kras mutante, indicând faptul că vaccinul a activat cu succes celulele imune capabile să recunoască mutațiile Kras.” Analizele ulterioare au demonstrat că „vaccinul a generat atât răspunsuri ale celulelor T CD4-pozitive, cât și CD8-pozitive și a produs celule T de memorie care au persistat în timp.

Clonele de celule T induse de vaccin, specifice proteinei Kras mutante, au rămas detectabile până la 2 ani după vaccinare. Pe o perioadă mediană de urmărire de 16,5 luni, niciunul dintre participanți nu a dezvoltat cancer pancreatic sau o leziune pancreatică cu risc ridicat care a necesitat îndepărtarea chirurgicală”. Vaccinul a părut „sigur, toate evenimentele adverse legate de tratament fiind clasificate ca fiind ușoare sau moderate.”

Efectele secundare

Cele mai frecvente efecte secundare au fost reacțiile la locul injectării, oboseala, frisoanele și simptomele asemănătoare gripei, toate acestea dispărând fără tratament. De asemenea, în rândul participanţilor la studiu pentru care a fost disponibilă şi imagistica ulterioară a fost efectuată o analiză exploratorie a chisturilor pancreatice.

„Cinci dintre cei 20 de participanți la studiu au prezentat o rezoluție radiografică completă a unor chisturi pancreatice mici, în timp ce alți trei au înregistrat o regresie parțială. Chisturile rămase au rămas stabile”. Oamenii de știință au subliniat că „studiul a fost conceput în primul rând pentru a evalua siguranța și răspunsurile imune, și nu pentru a determina dacă vaccinul previne cancerul pancreatic”.

De asemenea, aceștia au atras atenția că „dimensiunea redusă a eșantionului și perioada relativ scurtă de monitorizare limitează concluziile privind eficacitatea clinică”.

Drumul e încă lung, dar e un început bun

„Acesta este doar începutul, dar rezultatele sugerează că sistemul imunitar se activează”, a declarat Elizabeth Jaffee , directoare adjunctă a Centrului de Cancer Johns Hopkins Kimmel, profesor de oncologie Dana și Albert „Cubby” Broccoli, co-directoare a Centrului Skip Viragh pentru Cancerul Pancreatic, director asociat al Institutului Bloomberg~Kimmel pentru Imunoterapie a Cancerului și co-autoare principală a studiului.

„Încă mai avem mult de lucru, dar acesta este un început bun pentru prevenție, un obiectiv la care nimeni nu se gândise înainte”, a mai adăugat aceasta. „Capacitatea de a vaccina persoanele cu risc timpuriu pentru a încerca să prevină dezvoltarea cancerului în viitor este o oportunitate semnificativă”, a asigurat cercetătoarea.

Vaccinul KRAS a fost testat pentru prima dată în 2020 pe pacienți supuși unei intervenții chirurgicale și cu risc ridicat de recurență a cancerului. Studiul respectiv, publicat anul acesta în Nature Communications, a constatat că, atunci când vaccinul a generat un răspuns imun puternic, acești pacienți au rămas sănătoşi timp de cel puțin cinci ani. Acest succes a determinat lansarea acestui nou studiu clinic privind vaccinul preventiv.

„Am considerat că, dacă am putea observa un răspuns imun la pacienții cu cancer, vaccinul ar trebui să funcționeze și mai bine la persoanele cu risc crescut din cauza unui istoric familial, a unei modificări genetice sau a unui chist pancreatic”, a explicat Neeha Zaidi , profesor asociat de oncologie și co-autor principal al studiului. „Rezultatele acestui studiu oferă dovada principiului că vaccinarea împotriva mutației genei KRAS poate genera răspunsuri imune de lungă durată la persoanele cu risc ereditar de cancer pancreatic și susțin testarea clinică ulterioară a acestei abordări”, a mai adăugat Michael Goggins , profesor de patologie, medicină și oncologie, director al Laboratorului pentru detectarea precoce a cancerului pancreatic și co-autor principal al studiului clinic.

Un studiu privind efectele asupra chisturilor pancreatice

Cercetătorii au inițiat un studiu ulterior pentru a evalua efectele mKras-Vax la pacienții cu chisturi pancreatice cu risc crescut, supuși rezecției chirurgicale. Acest lucru le va permite să observe modul în care celulele imune induse de vaccin influențează direct țesutul pancreatic precanceros.

Jaffee și Zaidi, împreună cu Amanda L. Huff și Mark Yarchoan, alte două nume din grupul numeros de oameni de știință care au participat la cercetare, sunt fondatori și acționari ai Adventris Pharmaceuticals, conform declarației din studiu, care prevede obligatoriu ca studiile științifice să dezvăluie orice conflicte de interese și surse de finanțare. Jaffee și Zaidi sunt, de asemenea, consultanți ai companiei, iar Yarchoan este directorul medical al acesteia.

Adventris Pharmaceuticals a licențiat o tehnologie descrisă în acest studiu de la Universitatea Johns Hopkins, iar în baza acordului, Huff, Jaffee, Yarchoan, Zaidi și universitatea au dreptul la redevențe pentru tehnologie. Acordul a fost revizuit și aprobat de Universitatea Johns Hopkins, în conformitate cu politicile sale privind conflictul de interese.