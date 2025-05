Războaiele și poluarea lumii le acoperă bâzâitul: de ce dispar albinele

Foto: Getty Images

Într-o lume din ce în ce mai gălăgioasă, în care bormașinile, dronele și bombardamentele țin loc de cântec de leagăn, bâzâitul albinelor devine o amintire. Un nou raport arată că polenizatorii sunt tot mai aproape de colaps – sufocați de microplastice, alungați de luminile orașelor și înfometați de monoculturile dictate de război.

Zonele de război, microplasticul și iluminatul stradal se numără printre noile amenințări la adresa populației de albine, avertizează cercetătorii, potrivit The Guardian.

Experții în albine au întocmit o listă cu cele 12 amenințări majore care vor afecta polenizatorii în următorul deceniu, publicată în raportul Emerging Threats and Opportunities for Conservation of Global Pollinators, realizat de Universitatea din Reading.

Creșterea numărului de conflicte armate la nivel global afectează albinele, atrag atenția oamenii de știință. Printre exemple se numără războiul din Ucraina, care a forțat unele țări să cultive mai puține tipuri de plante, ceea ce înseamnă că polenizatorii nu mai au acces la o sursă diversificată de hrană pe tot parcursul sezonului.

Cercetătorii au descoperit că particulele de microplastic contaminează stupii de albine din întreaga Europă. Testele realizate pe 315 colonii de albine au arătat prezența unor materiale sintetice, precum plasticul PET, în majoritatea stupilor.

De asemenea, lumina artificială provenită de la stâlpii de iluminat public reduce cu 62% vizitele polenizatorilor nocturni la flori, iar poluarea aerului afectează supraviețuirea, reproducerea și dezvoltarea acestora.

Antibioticele folosite în agricultură ajung în stupi și în mierea de albine, având efecte negative asupra comportamentului polenizatorilor – inclusiv reducerea capacității lor de a căuta hrană și de a vizita florile.

Așa-numitele „cocktailuri de pesticide” joacă, de asemenea, un rol tot mai periculos: chiar dacă unele pesticide sunt reglementate și menținute sub nivelurile considerate „sigure” pentru albine și alte viețuitoare, cercetările arată că interacțiunea lor cu alte substanțe chimice poate produce efecte periculoase.

„Identificarea timpurie a noilor amenințări și găsirea de soluții pentru protejarea polenizatorilor este esențială pentru a preveni un declin și mai mare. Nu este vorba doar despre conservare. Polenizatorii sunt fundamentali pentru sistemele noastre alimentare, pentru reziliența climatică și pentru securitatea economică. A-i proteja pe ei înseamnă a ne proteja pe noi înșine”, a declarat profesorul Simon Potts de la Universitatea din Reading, autorul principal al raportului.

Autorii raportului cer adoptarea unor măsuri clare pentru protejarea albinelor, printre care: legi mai stricte care să limiteze poluarea cu antibiotice dăunătoare sănătății albinelor, trecerea la vehicule electrice pentru reducerea poluării aerului care afectează polenizatorii, crearea de habitate bogate în flori în cadrul parcurilor solare și cultivarea unor plante care să ofere polen și nectar mai nutritive.

„Va fi nevoie de efortul tuturor pentru a face față acestor amenințări. Trebuie să protejăm, să gestionăm și să îmbunătățim habitatele naturale pentru a crea refugii sigure pentru polenizatori. Chiar și acțiunile individuale, cum ar fi oferirea de hrană și locuri de cuibărit în grădinile noastre, pot avea un impact semnificativ. Dar schimbările de politici și acțiunile personale trebuie să lucreze împreună pentru ca totul – de la grădini și ferme până la spații publice și peisaje mai largi – să devină prietenoase cu polenizatorii”, a adăugat dr. Deepa Senapathi, coautoare a raportului, tot de la Universitatea din Reading.