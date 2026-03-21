Robotul „de groază” care transformă omul în centaur. Cum arată exoschelete futuriste

În ultimii ani, numeroase dispozitive robotice au fost create pentru a reduce efortul oamenilor. De la exoschelete futuriste care permit urcarea a mii de trepte fără oboseală până la brațe mecanice folosite în fabrici pentru a ușura munca deasupra capului. Acum, o echipă de ingineri din Shenzhen, China, propune o abordare complet diferită. Inspirația vine din Centaur, creatura din mitologia greacă cu trup de cal și tors de om, potrivit Futurism.

Într-un videoclip publicat împreună cu un studiu apărut în International Journal of Robotics Research, un inginer poate fi văzut mergând prin campusul universității în timp ce în spatele său se deplasează un robot cu două picioare, conectat la corpul utilizatorului.

Robotul, construit de cercetători de la Southern University of Science and Technology, pare uneori că se străduiește să țină pasul cu mersul omului. Totuși, atunci când utilizatorul urcă scări, avantajul sistemului devine evident față de alte soluții simple, precum roțile.

Potrivit cercetătorilor, robotul se poate adapta la direcția și viteza de mers a persoanei și o poate ajuta să traverseze diferite tipuri de teren.

Testele au arătat că utilizatorii consumă mai puțină energie atunci când folosesc robotul pentru a transporta greutăți. În experiment, dispozitivul a fost comparat cu un rucsac de aproximativ 20 de kilograme, iar rezultatele au indicat o reducere a efortului fizic.

Inginerii spun că roboții autonomi, precum câinii robotici, sunt deja analizați pentru transportul greutăților. Totuși, aceștia se confruntă cu probleme precum navigarea în medii complexe fără hărți preexistente, capacitatea limitată de transport sau autonomia bateriei.

Sistemul inspirat de centauri ar putea evita unele dintre aceste limitări, deoarece robotul lucrează direct împreună cu omul și distribuie mai eficient greutatea.

În plus, dispozitivul ar putea chiar să ofere un mic impuls înainte, generând o forță care să ajute utilizatorul să meargă mai ușor.

Reacții critice din partea internauților

Nu toată lumea este însă convinsă de utilitatea invenției. Pe platforma Reddit, unii utilizatori au ironizat ideea.

Un comentator a scris că un simplu cărucior de cumpărături ar putea fi aproape întotdeauna o soluție mai practică. Altul a spus că dispozitivul ar putea deveni periculos dacă utilizatorul ar cădea în timp ce transportă greutăți.

Unii au remarcat și faptul că metodele de transport al încărcăturilor în timp ce mergi există de foarte mult timp, sugerând că invenția ar putea fi doar o încercare de a reinventa soluții deja cunoscute, precum ricșa.