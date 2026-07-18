Ruşii au lansat pe orbită o rachetă Soiuz cu o reclamă la băutură energizantă pe ea. Moscova a reluat o veche tradiţie sovietică

Ruşii au lansat pe orbită o rachetă Soiuz cu o reclamă la băutură energizantă pe ea. Sursa foto: Profimedia

La lansarea rachetei Soiuz MS-29 către Stația Spațială Internațională, marți (14 iulie), de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan, administrat de Moscova, ruşii au folosit o rachetă Soiuz inscripţionată cu reclame la Lit Energy (la "Limonadă"), notează Space.com.

Reclamele sunt vizibile în imagini de la dezvăluirea rachetei pe 11 iulie. Într-adevăr, agenția spațială rusă Roscosmos (la fel ca alte agenții spațiale) își decorează adesea rachetele cu grafică și logo-uri colorate care nu implică neapărat o plată. De exemplu, în iunie 2018, o rachetă Soiuz a fost lansată purtând logo-ul Cupei Mondiale FIFA, o campanie de promovare a competiției de fotbal care se desfășura în acel an în Rusia.

Deși au existat unele experimente în domeniul publicității realizate de alte agenții spațiale, cine își mai amintește „războiul cola” din spațiu?, iată câteva exemple notabile din Rusia și din statul său predecesor, Uniunea Sovietică.

Exemple de reclame spaţiale ale Rusiei şi Uninii Sovietice

O misiune de lansare a unui cosmonaut din 1990, realizată parțial pentru Tokyo Broadcasting Service (TBS), a transportat un jurnalist japonez de la acest post, precum și reclame aplicate pe fuselajul rachetei sovietice Soiuz. De asemenea, se pare că în cadrul misiunii au fost transportate și embleme publicitare ale companiilor Sony, Unicharm și Pocari Sweat.

După destrămarea Uniunii Sovietice, stația spațială Mir a găzduit reclame pentru companii precum RadioShack, Pepsi și producătorul israelian de lactate Tnuva.

În anul 2000, o reclamă Pizza Hut a fost transportată cu o rachetă rusească Proton, contra sumei de aproximativ 1,25 milioane de dolari (echivalentul a aproape 3 milioane de dolari la valoarea actuală). Ulterior, în 2001, lanțul de restaurante a realizat o livrare specială de pizza în spațiu, folosind însă salam obișnuit, întrucât acesta rezistă mai bine în timp decât pepperoni.

Rusia are tradiţie în a "lansa" reclame în spaţiu

Așadar, practica Rusiei de a lansa reclame în spațiu nu este una nouă. Totuși, publicația Ars Technica a sugerat că probleme economice din Rusia au dus la modificări foarte recente ale legislației privind publicitatea spațială, schimbări care ar putea genera mai multe inițiative de acest gen.

Invazia neautorizată a Ucrainei de către Rusia, din februarie 2022, a dus la destrămarea multor parteneriate internaționale în domeniul spațial (și a altor proiecte), Ars consideră că acest lucru ar fi putut determina decizia lui Vladimir Putin de a autoriza difuzarea periodică a reclamelor în spațiu.

Noua legislație a fost menționată pe contul de Telegram al agenției Roscosmos în octombrie 2025, se mai precizează în raportul Ars.

„Conform amendamentelor, Roscosmos a primit dreptul — începând cu 1 ianuarie 2026 — de a plasa reclame pe obiecte spațiale aflate atât în ​​proprietatea corporației de stat, cât și în proprietate federală”, se arată în comunicatul Roscosmos, citat de Ars. „Amendamentele vor crea un mecanism pentru atragerea investițiilor private în explorarea spațială rusă și vor reduce povara asupra bugetului de stat.”

Roscosmos și NASA colaborează

Roscosmos și NASA continuă să colaboreze în cadrul ISS, în ciuda sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei — conflict aflat încă în desfășurare. Totodată, lansarea de marți a marcat un moment important în această cooperare, întrucât administratorul NASA, Jared Isaacman, a devenit primul oficial cu acest titlu care a asistat la o lansare Soyuz în ultimii opt ani.

SpaceNews a consemnat faptul că Isaacman și directorul general al Roscosmos, Dmitri Bakanov, au avut prima întâlnire față în față între conducătorii celor două agenții de la ultima vizită a șefului NASA, efectuată cu ocazia unei lansări din octombrie 2018.

În urma întrevederii dintre Isaacman și Bakanov, Rusia a anunțat prelungirea cu doi ani a angajamentului său față de ISS – până în 2030 – precum și un acord de principiu privind continuarea oferirii de locuri astronauților NASA la bordul navelor Soiuz, în schimbul unor locuri pe vehicule comerciale americane, printre alte evoluții.