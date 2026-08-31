Știința ne arată că nisipul nu provine întotdeauna din roci. Unele plaje sunt formate din rămășițele unor organisme vii

1 minut de citit Publicat la 00:02 31 Aug 2026 Modificat la 00:02 31 Aug 2026

Știința susține că nisipul provine din organisme vii / sursă foto: Getty Images

Există plaje unde nisipul nu provine din roci. În aceste locuri, o parte importantă din nisip este formată din resturile dure ale unor organisme marine. Unul dintre cele mai importante materiale este carbonatul de calciu, o substanță care se găsește în structurile produse de numeroase viețuitoare marine.

Potrivit unui nou studiu, cercetătorii au descoperit că moluștele, coralii, echinodermele, foraminiferele și anumite tipuri de alge formează structuri bogate în carbonat de calciu, scrie The Economic Times.

Acesta poate apărea sub diferite forme minerale, printre care calcitul și aragonitul.

Știința spune că nisipul provine din organisme vii

Astfel, oamenii de știință au aflat că nisipul de pe plaje nu este format în totalitate din roci. În multe zone, după moartea acestor organisme, rămășițele lor mineralizate pot rămâne în mediul marin.

În timp, valurile și curenții le fragmentează în bucăți din ce în ce mai mici, care se acumulează pe fundul mării și pe plaje.

În acest fel, potrivit studiului, unele dintre plajele lumii sunt construite, cel puțin parțial, din ceea ce a rămas în urma unor organisme care au trăit în mare.

Organisme mici pot contribui la formarea unor plaje întregi

Cercetătorii de la Insula Raine de pe Marea Barieră de Corali din Australia au descoperit că, în multe cazuri, nisipul de pe anumite plaje este format din rămășițele unor organisme mici.

Unele dintre acestea nici nu pot fi observate cu ochiul liber. Printre acestea se numără foraminiferele, organisme unicelulare microscopice, care își construiesc învelișuri de protecție din carbonat de calciu.

Potrivit oamenilor de știință, după ce mor, rămășițele lor, formate din acele învelișuri de protecție din carbonat de calciu, ajung pe fundul mării. În timp, acestea pot deveni parte din sedimentele marine.

De ce unele plaje au nisip alb, roz sau neobișnuit

Cercetătorii au mai descoperit că originea biologică a nisipului poate influența, de asemenea, aspectul său. În mediile recifale tropicale, particulele de carbonat de calciu din corali, alge și scoici pot produce plaje palide sau albe.

În Bermuda, foraminiferele contribuie la colorația roz distinctivă a plajelor, deoarece unele specii produc scoici rozalii.

Specialiștii susțin că descompunerea și acumularea acestor organisme microscopice contribuie ca un factor important care contribuie la nisipul roz din Bermuda.