Super Luna vizibilă pe cer în 5 noiembrie. De ce se numește „Luna Castorului”

1 minut de citit Publicat la 07:00 04 Noi 2025 Modificat la 07:00 04 Noi 2025

Denumirea de „Luna Castorului” își are originea în tradițiile vechi ale nativilor americani și ale coloniștilor europeni. Sursa foto: Hepta I DPA Images / Owen Humphreys

O nouă super lună va lumina cerul în noaptea de 5 noiembrie 2025, oferind un spectacol ceresc impresionant vizibil și din România. Este a doua din cele trei superluni consecutive ale anului și, totodată, cea mai mare și mai strălucitoare Lună plină din 2025, scrie BBC.

De ce luna plină din noiembrie este numită „Luna Castorului”

Denumirea de „Luna Castorului” își are originea în tradițiile vechi ale nativilor americani și ale coloniștilor europeni. Noiembrie este perioada în care castorii devin foarte activi, construindu-și barajele și adunând hrană pentru iarnă.

În trecut, era și momentul în care vânătorii își montau capcanele pentru a prinde castori, ale căror blănuri erau extrem de valoroase. Astfel, Luna plină din noiembrie a fost asociată cu acest animal harnic, simbol al pregătirii pentru sezonul rece.

Ce este o Super Lună

Luna nu orbitează Pământul pe o traiectorie circulară perfectă, ci pe una eliptică. Astfel, distanța dintre Lună și Pământ variază:

la perigeu (cel mai apropiat punct), Luna se află la aproximativ 354.000 km de Pământ,

iar la apogeu (cel mai îndepărtat punct), ajunge până la circa 405.000 km.

Când Luna plină coincide cu apropierea maximă de Pământ, fenomenul este numit super lună. Termenul a fost introdus în 1979 de astrologul Richard Nolle, pentru a descrie acele Luni pline care par până la 14% mai mari și cu 30% mai luminoase decât în mod obișnuit.

Super Luna din noiembrie 2025 va fi cea mai apropiată Lună plină de Pământ din tot anul, ceea ce o va face spectaculoasă pentru observatorii din întreaga lume.

Următoarea Super Lună va fi în decembrie 2025

Super Luna din 4 decembrie 2025 va fi ultima superlună a anului și una dintre cele mai spectaculoase, deoarece Luna va fi foarte aproape de Pământ — la o distanță de aproximativ 357.000 km, față de media de 384.000 km. Aceasta va părea cu până la 14% mai mare și cu aproximativ 30% mai luminoasă decât o lună plină obișnuită, scrie skyatnightmagazine.com.

Super luna din 4 decembrie este cunoscută și sub numele de „Cold Moon” (Luna Rece), deoarece apare la începutul iernii astronomice, simbolizând lumina care strălucește în cele mai lungi nopți ale anului. Cerul va fi spectaculos, mai ales dacă este senin — o ocazie perfectă pentru fotografii sau observații astronomice.