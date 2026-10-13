Tatuaje permanente care apar și dispar: O nouă cerneală le permite oamenilor să-și schimbe desenele de pe corp fără să le șteargă

Noua cerneală pentru tatuaje este activată sub acțiunea luminii UV. Sursa foto: Matter & Light, Bruns et al.

Cercetătorii au dezvoltat un nou tip de cerneală pentru tatuaje, care poate fi activată și dezactivată cu ajutorul luminii. Astfel, culorile și imaginile imprimate în piele pot fi modificate și chiar „șterse”, fără a mai fi necesară trecerea prin procesul dureros de îndepărtare a tatuajelor, potrivit Live Science.

Sistemul, comercializat sub numele PhotoTat, le-ar putea oferi în cele din urmă oamenilor o modalitate de a-și ascunde sau modifica tatuajele permanente. Tehnologia ar putea avea și aplicații mai practice, inclusiv în cazul tatuajelor medicale, care devin vizibile doar atunci când un medic are nevoie să le vadă, au raportat cercetătorii într-un studiu publicat vineri, 9 octombrie, în revista Matter & Light.

„Este un tatuaj pe care îl poți avea, iar atunci când decizi că nu mai vrei să fie vizibil sau pur și simplu nu îl mai vrei acolo, îl dezactivezi. Și asta e tot. Nu trebuie să îl activezi din nou”, a declarat Carson Bruns, coautor al studiului și profesor asociat de inginerie biomedicală la Universitatea din Colorado, Boulder.

Funcționează ca un întrerupător de lumină

PhotoTat conține trei cerneluri în culori primare - albastru, magenta și galben - realizate cu ajutorul unor coloranți fotocromici, adică substanțe sensibile la lumină, care își pot schimba culoarea în funcție de lungimea de undă a luminii la care sunt expuse. Acești coloranți sunt încapsulați în nanoparticule de polimetacrilat de metil (PMMA), un plastic asemănător sticlei, de uz medical, utilizat deja în implanturi medicale și materiale de umplere dermică.

Coloranții își modifică structura moleculară atunci când sunt expuși la anumite lungimi de undă ale luminii. Potrivit lui Bruns, un LED cu ultraviolete (UV), cu o lungime de undă de 365 de nanometri, poate activa pigmenții în aproximativ două-trei secunde.

După activare, culorile pot rămâne vizibile timp de la câteva ore până la câteva zile, în condiții obișnuite de iluminare interioară. Însă, atunci când persoana își expune pielea la lumina puternică a soarelui, culorile dispar în câteva secunde, fiind șterse de intensitatea luminii.

Acest lucru face ca tatuajul să fie unic, deoarece pigmentul rămâne în piele, în timp ce aspectul tatuajului se schimbă. Bruns și echipa sa au descoperit că toate cele trei componente cromatice ale PhotoTat au rămas comutabile în piele timp de 1,4 până la 2,2 ani.

Tatuarea propriului corp în numele științei

Cele trei culori îi permit unei persoane să activeze diferite porțiuni ale unui tatuaj folosind lungimi de undă diferite ale luminii. Asta înseamnă că partea magenta a tatuajului poate fi activată cu lumină verde, în timp ce pigmentul galben poate fi activat cu lumină albastră.

Astfel, persoana își poate personaliza desenul și culorile în funcție de preferințele de moment, de la o cireașă violet până la un grup de inimioare galbene.

Această caracteristică face ca PhotoTat să fie atractiv pentru „persoanele care iubesc tatuajele și au multe, dar își doresc să adauge ceva distractiv și jucăuș”, a declarat Bruns pentru publicația Live Science.

Bruns a testat fiecare versiune a cernelurilor PhotoTat pe propria piele. Tatuajele sale sunt organizate sub forma unei serii de solzi, fiecare solz conținând diferite configurații de cerneală.

„Mi-am făcut intenționat acești solzi, pentru că fiecare dintre ei reprezintă un fel de spațiu destinat unui experiment”, a explicat Bruns. Rezultatul, a glumit el, seamănă cu un „truc magic de sirenă”, în care unii solzi apar de nicăieri, iar alții își schimbă culoarea atunci când sunt activați.

Tehnologia poate fi combinată și cu cerneala convențională pentru tatuaje. De exemplu, un desen realizat cu cerneală neagră permanentă ar putea include elemente PhotoTat ascunse, care devin vizibile numai atunci când sunt activate.

Noile tatuaje ar putea fi atractive pentru persoanele care își doresc tatuaje, dar ezită din cauza caracterului lor permanent, precum și pentru cei care își iubesc tatuajele, însă trebuie uneori să le ascundă din cauza locului de muncă, a așteptărilor sociale sau a familiei, a spus Bruns.

Cât costă o sticluță de cerneală

Bruns consideră că aceste tatuaje ar putea fi utile și în domeniul medical. De exemplu, pacienții care urmează radioterapie primesc uneori tatuaje permanente care îi ajută pe medici să alinieze cu precizie fasciculele de radiații. Deși sunt utile, aceste marcaje rămân pe piele și după încheierea tratamentului, amintindu-le pacienților prin ce au trecut. Cu ajutorul noii tehnologii, astfel de marcaje ar putea deveni invizibile atunci când pacientul își dorește acest lucru.

PhotoTat ar putea permite, de asemenea, activarea unor marcaje similare în timpul intervențiilor chirurgicale și ascunderea lor ulterior.

Bruns a petrecut mai mulți ani dezvoltând alte tipuri de tatuaje inteligente pentru aplicații medicale. Printre acestea se numără un tatuaj de tip dozimetru, care măsoară cantitatea de radiații ultraviolete la care este expusă o persoană, precum și un tatuaj care își schimbă culoarea atunci când purtătorul este expus la radiații gamma periculoase.

„Nu este ceva destinat mie sau ție, dar, dacă ești astronaut sau inginer nuclear, trebuie să porți astfel de dozimetre”, a declarat Bruns. „Așa că am creat un fel de tatuaj-dozimetru care integrează această funcție direct în piele.”

Până în prezent, Bruns și un coleg de breaslă, care este artist tatuator, au comercializat doar cerneala PhotoTat violetă, după ce aceasta a trecut printr-o serie de teste medicale efectuate de terți.

Testele au arătat că varianta violetă este sigură pentru utilizare și poate fi comandată, însă nu este ieftină: o sticluță mică costă 100 de dolari. Bruns speră că, pe măsură ce cercetările vor avansa, va putea introduce pe piață și celelalte culori și va reduce costurile de producție, astfel încât tehnologia să devină mai accesibilă.