Un bărbat care căuta piese într-un cimitir de mașini din Polonia a găsit ceva complet neașteptat, vechi de 1.800 de ani

Un scut vechi de 1.800 de ani, cu rămășițele incinerate ale unui războinic vandal, a fost descoperit într-un cimitir de mașini din Polonia FOTO: Facebook/ Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Un scut vechi de 1.800 de ani, care conținea rămășițele incinerate ale unui războinic vandal, a fost descoperit într-un cimitir de mașini din Polonia.

Un bărbat care căuta piese auto de schimb într-un cimitir de mașini din Polonia a descoperit un cu totul alt tip de comoară: o parte dintr-un scut vechi de 1.800 de ani, în care se aflau oase, potrivit Live Science.

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Vechimea și locul descoperirii scutului sugerează că acesta i-a aparținut unui războinic vandal, potrivit arheologilor care au excavat obiectul. Vandalii erau un popor germanic care trăia în acea perioadă pe teritoriul Poloniei. După invaziile germanice în Imperiul Roman, vandalii, al căror nume a devenit sinonim cu distrugerea, s-au deplasat spre sud și, în cele din urmă, s-au stabilit în Africa de Nord în anul 429 d.Hr., la mult timp după ce acest scut fusese îngropat.

Oasele par să fi făcut parte dintr-o incinerație, care era, de asemenea, o tradiție a vandalilor. Cu toate acestea, arheologii și-au exprimat regretul, într-o postare de pe Facebook din 20 august, că mormântul original s-a pierdut în negura timpului.

Artefactul descoperit constă în partea centrală din fier a scutului, numită umbo, care proteja mâna și susținea structura din lemn și piele a întregului scut construit în jurul ei. Lemnul și pielea s-au degradat între timp.

Și scuturile legionarilor romani aveau un umbo central. Însă romanii nu au ajuns niciodată atât de la nord, iar forma ascuțită a acestei piese indică faptul că provine din secolul al II-lea și are origine vandală.

Descoperirea din cimitirul de mașini

Potrivit postării de pe Facebook, umbo-ul scutului a fost descoperit la începutul lunii august într-un cimitir de mașini din orașul Hrubieszów, în apropierea graniței de sud-est a Poloniei cu Ucraina.

Bărbatul care l-a găsit și-a dat imediat seama că artefactul era foarte vechi și a trimis o fotografie a acestuia Muzeului „Părintele Stanisław Staszic” din Hrubieszów. Arheologii de acolo i-au confirmat originea probabilă, iar oasele incinerate au fost descoperite în timpul unor examinări ulterioare ale unui dop de pământ uscat aflat în interiorul umbo-ului.

„Starea de conservare a umbo-ului, în special suprafața sa caracteristică, indică faptul că acesta a fost expus la temperaturi ridicate”, au declarat reprezentanții muzeului în postare. „Acest fapt, coroborat cu oasele arse aflate în interior, indică în mod clar înmormântarea prin incinerare a unui războinic din comunitatea vandalilor”.

Vandalii sunt asociați cu cultura Przeworsk din Polonia, denumită după localitatea în care au fost descoperite pentru prima dată dovezi ale existenței lor.

„Din păcate, probabil că nu vom ști niciodată ce altceva a fost găsit în acest mormânt distrus, poate o sabie, vârfuri de suliță, sulițe de aruncare, o cataramă de centură sau o agrafă pentru mantie”, a remarcat echipa muzeului.