Un jurnal vechi de 4.500 de ani explică cum a fost construită Marea Piramidă din Giza

Marea Piramida din Giza. Foto: Getty Images

Unul dintre cele mai mari mistere din istorie este Marea Piramidă din Giza. De la construirea sa, a rămas o enigmă nerezolvată: modul în care egiptenii antici au mutat pietrele, deoarece acestea cântăreau câteva tone fiecare, dar și tehnicile sofisticate pe care le-au folosit pentru a modela aceste bucăți enorme de calcar și a le menține la locul lor, deoarece nu au folosit niciodată mașini sau tehnologii sofisticate. Acum, un jurnal vechi de 4.500 de ani pare să facă lumină în acest context, scrie Times of India.

În anul 2013, o descoperire importantă a fost scoasă la iveală la situl numit Wadi El-Jarf din orașul de coastă al Mării Roșii din Egipt. Aceasta conține Papirusurile Mării Roșii, o relatare antică lăsată în jurnalul lui Merer, un supraveghetor șef al Marii Piramide, care oferă detalii necunoscute anterior despre transportul calcarului din cariere și organizarea eficientă a unor echipe mari de muncitori.

Wadi El-Jarf pare astăzi să se întindă în largul coastei Egiptului, în largul Mării Roșii, ca o porțiune liniştită de deșert care întâlnește marea. Cu toate acestea, în urmă cu peste 4.500 de ani, era un port aglomerat, de o importanță strategică imensă, plin de muncitori, bărci și o activitate constantă. Descoperit pentru prima dată în 1823 de călătorul britanic John Gardner Wilkinson, situl fusese confundat cu un cimitir din epoca greco-romană. Mult mai târziu, în anii 1950, arheologii francezi François Bissey şi René Chabot-Morisseau au presupus că ar fi putut fi un centru pentru prelucrarea metalelor şi alte activități industriale minore.

Abia în 2008, egiptologul francez Pierre Tallet și-a dat seama de importanța sa: Wadi el-Jarf a fost un port logistic important în timpul domniei faraonului Khufu, permiţând transportul eficient al materialelor de construcție cruciale către Giza. La aproximativ 240 de kilometri de piramidă, portul a reușit să faciliteze transportul cuprului din Peninsula Sinai și al calcarului din carierele din Tura, toate acestea cu ajutorul unor nave care traversau Marea Roşie cu atenție, ghidate de marinari pricepuți și cu cunoștințe antice de navigație.

Jurnalul lui Merer arată cum a fost construită Marea Piramidă

Cea mai revoluționară descoperire făcută la Wadi El-Jarf a fost o colecție de papirusuri antice, numite acum Papirusurile Mării Roşii. Cele mai interesante dintre acestea sunt jurnalele scrise de o persoană pe nume Merer, un supraveghetor şef însărcinat cu documentarea activităților zilnice desfăşurate în timpul transportului plăcilor de calcar destinate construirii Marii Piramide din Giza. Scrierile oferă o privire asupra ingeniozității de neegalat a vechilor egipteni.

Jurnalul lui Merer prezintă programul disciplinat şi organizat din punct de vedere militar, urmat de echipa lui Merer, formată din 200 de oameni, pe o perioadă de trei luni.

Ziua 25: „Inspectorul Merer a petrecut ziua cu echipa sa mutând pietre la Tura-Sud; a petrecut noaptea la Tura-Sud"

Ziua 26: „Inspectorul Merer a plecat din Tura-Sud cu echipa sa pe o barcă plină cu blocuri de calcar, spre Akhet-Khufu (Marea Piramidă), petrecând noaptea la She-Khufu (zonă administrativă de lângă Giza)

Aceste înregistrări detaliate demonstrează amploarea operațiunii, care a inclus mai multe călătorii în fiecare zi, vizitarea carierelor şi a sitului piramidei.

Până în ultimii ani, imaginația populară i-a prezentat pe constructorii de piramide ca pe nişte muncitori înrobiți, recrutați de un faraon tiran. Jurnalul ținut de Merer, însă, prezintă o imagine cu totul diferită. Fiind profesionişti calificați, muncitorii erau plătiți în rații de pâine, carne, curmale, bere și leguminoase, deoarece banii nu făceau parte din economia Egiptului Antic.

Jurnalul prezintă, de asemenea, dovezi ale elitei egiptene care supraveghea construcțiile. Persoane precum Ânkhkhâf, fratele vitreg al lui Khufu și „șeful tuturor lucrărilor regelui", sunt găsite supraveghind direct operațiunile.

Un astfel de fragment spune:

Ziua 24: „Inspectorul Merer își petrece ziua cu za-ul său, transportând (text lipsă) oameni din poziții de elită, echipe de aper şi nobilul Ankh-haf, directorul Ro-She Khufu”

Aceasta ar fi demonstrat că proiectul piramidei a fost o întreprindere extrem de organizată, care a reunit cunoştinţele lucrătorilor profesionişti cu îndrumarea strategică generală oferită de cele mai importante personalităţi din regat.

O planificare precisă

Ceea ce este valoros în jurnalul lui Merer este faptul că, deși documentează mișcarea, ne oferă și o idee despre abordările antice de management al proiectelor. Fiecare mișcare în ceea ce privește aceste nave care transportau pietre a fost monitorizată, documentată și coordonată.

Acest lucru a fost în mod clar fără precedent pentru timpurile antice, dându-ne o idee că nu numai că munca la un proiect atât de ambițios precum Marea Piramidă necesita forță de muncă și materiale, ci și un nivel fără precedent de coordonare, monitorizare și management de proiect, probabil supravegheat de oficiali care au urmărit programul, resursele, întârzierile şi responsabilitatea cu o precizie remarcabilă pentru epocă.