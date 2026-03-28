Un mesaj uimitor a fost descoperit scris pe un proiectil de praștie, vechi de 2.000 de ani

2 minute de citit Publicat la 13:00 28 Mar 2026 Modificat la 13:00 28 Mar 2026

Proiectilul era inscripționat cu un mesaj sarcastic adresat inamicului. Foto: Getty Images

Un proiectil de praștie vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperit în situl antic Hippos, lângă Marea Galileii, le-a atras atenția arheologilor datorită unei inscripții neobișnuite: un mesaj sarcastic adresat inamicului, scrie IFL Science.

Descoperirea a fost prezentată într-un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Haifa și Universitatea din Köln. Pe micul proiectil din plumb, scris cu litere grecești, apare cuvântul „ΜΑΘΟΥ”, interpretat ca un imperativ: „Învață!” sau, mai liber, „Învață-ți lecția!”.

Un obiect mic, dar cu o poveste puternică

La prima vedere, proiectilul pare banal: are doar 3,2 centimetri și forma unei mingi de rugby, fiind greu de deosebit de alte fragmente descoperite pe șantier. Însă analiza atentă a scos la iveală detalii importante.

Proiectilul este din plumb și, cel mai probabil, a fost folosit în apărarea orașului în timpul unui asediu. Iar cel care l-a realizat nu s-a limitat la funcționalitate, a vrut să transmită și un mesaj.

Arheologul Michael Eisenberg explică faptul că astfel de proiectile erau extrem de comune în lumea elenistică: „erau cele mai ieftine, simple și foarte eficiente”. Deși uneori erau decorate cu simboluri, precum fulgerele lui Zeus sau tridentul lui Poseidon, inscripțiile cu text erau rare.

O descoperire rară

În cei 26 de ani de săpături la Hippos, cercetătorii au găsit 69 de astfel de proiectile, însă acesta este primul care conține un mesaj scris.

De obicei, astfel de obiecte purtau nume proprii, ale soldaților sau comandanților. În acest caz, deși s-a luat în calcul varianta ca „Mathos” să fie un nume, specialiștii o consideră puțin probabilă.

Cea mai plauzibilă interpretare este că inscripția reprezintă un verb la imperativ, derivat din grecescul „μανθάνω” („a învăța”), ceea ce transformă mesajul într-o avertizare directă și ironică adresată adversarului.

Mesaje pe arme: o practică veche

Nu este pentru prima dată când sunt descoperite proiectile cu astfel de inscripții. În alte situri din regiune sau din Grecia și Turcia, au fost găsite gloanțe pe care scria „ia asta!” sau „gustă asta!”.

Totuși, acest exemplu este special prin tonul său aproape „didactic”.

„Poate ideea era să le transmită: ‘Învață-ți lecția’ sau ‘data viitoare să știi să nu mai vii aici’”, a explicat Eisenberg.

Un mesaj care și-a atins scopul

Chiar dacă nu se știe dacă proiectilul a lovit o persoană sau doar un obiect, cercetătorii sunt siguri de un lucru: „Nu știm dacă a fost o piatră sau un om, dar impactul a existat.”

Studiul a fost publicat în revista Palestine Exploration Quarterly și oferă o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care, chiar și în Antichitate, războiul includea nu doar forță, ci și un strop de ironie.