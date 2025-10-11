Un muzician care a murit în 2021 a fost înviat ca materie cerebrală și acum compune muzică nouă

Creatorii au crescut în laborator o formă de „mini-creier” derivată din celulele lui Lucier. Foto: Profimedia Images

Un proiect artistic neobișnuit din Australia, intitulat „Revivification”, aduce o formă de „renaștere” a compozitorului american Alvin Lucier, decedat în 2021 — folosindu-i chiar ADN-ul, scrie Futurism.

Cu ajutorul unei echipe formate din trei artiști și un neurocercetător, creatorii au crescut în laborator o formă de „mini-creier” derivată din celulele lui Lucier. Această structură biologică generează impulsuri electrice care compun muzică în timp real, transformând activitatea neuronală într-un flux sonor continuu.

„Revivification este o încercare de a lumina, dar și de a problematiza, posibilitățile uneori întunecate ale extinderii prezenței umane dincolo de moarte”, au declarat artiștii pentru The Art Newspaper.

Un creier care creează muzică după moarte

Piesa centrală a instalației este un „creier in vitro”, cultivat dintr-o mostră de sânge pe care Lucier a donat-o în ultimii ani de viață. Țesutul neuronal crește pe o rețea de electrozi conectată la douăzeci de plăci masive de alamă amplasate în jurul încăperii.

Vizitatorii pot asculta cum creierul trimite impulsuri electrice către un sistem de traductoare și ciocănele mecanice care lovesc plăcile, generând sunete unice, spontane, o muzică a materiei vii.

„Când te uiți în jos, în acel soclu central, treci o graniță”, a explicat artistul Nathan Thompson într-un interviu pentru The Guardian. „Privești în abis și vezi ceva viu — doar că nu în același fel ca tine.”

Știința din spatele artei

Pentru a crea organoidul cerebral, cercetătorii de la Harvard Medical School au folosit celulele albe din sângele lui Lucier, din care au derivat celule stem pluripotente. Acestea au fost programate să se dezvolte în celule cerebrale, similare cu cele dintr-un creier uman aflat în stadiu incipient.

Deși acest „mini-creier” nu posedă conștiență, el este capabil să reacționeze la stimuli externi. Pe lângă faptul că produce sunete, organoidul primește și semnale acustice captate de microfoane în galerie, pe care le transformă în noi impulsuri electrice — un fel de dialog între artă, știință și moarte.

„Întrebarea centrală pe care vrem să o lăsăm vizitatorilor este: poate exista un fir de memorie care supraviețuiește acestei transformări biologice? Poate esența creativă a lui Lucier să continue dincolo de moarte?”, a spus echipa artistică.

Lucier, compozitorul care și-a transformat gândurile în sunet

Alvin Lucier nu a fost străin de experimente radicale. El a fost printre primii artiști care au folosit unde cerebrale pentru a crea muzică live, amplificând semnalele electrice din creier și transformându-le în sunete.

„Când i-am povestit fiicei lui Lucier, Amanda, despre proiect, a râs”, a declarat artistul Guy Ben-Ary pentru The Guardian. „A spus: Da, asta e exact ceva ce ar fi făcut tata. Chiar înainte să moară, s-a asigurat că va putea cânta pentru totdeauna.”

Și, într-un fel, a reușit.