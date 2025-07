„Un posibil impact pe Saturn”. Astronomii cer ajutor după ce un obiect pare să fi lovit gigantul gazos

Pe 5 iulie 2025, între orele 09:00 și 09:15 UTC, un eveniment neobișnuit pare să fi avut loc pe Saturn: un posibil impact cu un obiect necunoscut, surprins într-o înregistrare video. Dacă se confirmă, ar putea fi prima coliziune cu Saturn documentată vizual vreodată, scrie IFL Science.

Imaginea a fost capturată de Mario Rana, colaborator NASA, și raportată ulterior la Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL). În înregistrare se observă un flash luminos pe partea stângă a planetei, care seamănă cu un eveniment de impact – similar cu cele observate anterior pe Jupiter.

Fiind un gigant gazos, Saturn este compus în mare parte din hidrogen și heliu, ceea ce înseamnă că orice semn al unui impact dispare rapid, spre deosebire de planetele terestre, unde rămân cratere vizibile. De aceea, documentarea unui astfel de eveniment este extrem de rară și valoroasă.

Conform unui studiu recent, se estimează că obiecte cu diametrul de peste 1 kilometru lovesc Saturn o dată la aproximativ 3.125 de ani. Impacturile mai mici sunt mai frecvente și pot lăsa urme sub formă de ondulații în inelele planetei, așa cum a demonstrat și sonda Cassini.

„Aceste date noi arată că rata actuală de impacturi ale particulelor mici pe Saturn este comparabilă cu cea de pe Pământ – două colțuri foarte diferite ale Sistemului Solar – și este fascinant să observăm acest lucru,” declara în 2013 Linda Spilker, cercetător principal al misiunii Cassini.

Deși evenimentul pare promițător, nu este confirmat oficial. PVOL solicită comunității de astronomi – profesioniști și amatori – să verifice dacă au realizat observații video ale planetei în intervalul orar menționat.

„Marc Delcroix raportează un posibil impact pe Saturn, surprins în câteva cadre video realizate de Mario Rana,” a declarat PVOL. „Flash-ul a fost foarte scurt și slab, motiv pentru care este esențial să obținem și alte înregistrări din aceeași perioadă.”

Amplifying the call from Marc Delcroix and co. over the weekend: the team are looking to verify/refute a potential impact on #Saturn on July 5th, 09:00-09:15UT. Videos taken by amateur observers at that time might hold the key. This ? credit: Mario Rana pvol2.ehu.eus/pvol2/news/v...



