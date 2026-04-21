Voyager 1 pierde energie. NASA lucrează la un „plan îndrăzneț” pentru a-i prelungi viața

NASA a fost nevoită să oprească un instrument științific de la bordul sondei Voyager 1, aflată la peste 25 de miliarde de kilometri de Pământ, după ce cel mai îndepărtat obiect fabricat vreodată de om a suferit o scădere neașteptată a nivelului de energie. Instrumentul funcționa aproape neîntrerupt de 49 de ani. Agenția spațială americană anunță că lucrează la un „plan îndrăzneț” pentru a menține sonda în viață, scrie Independent.

Voyager 1, lansată în 1977, a suferit o scădere a nivelului de energie care i-a obligat pe operatorii misiunii să oprească unul dintre instrumentele de la bord, ca măsură temporară.

Agenția spațială americană a anunțat că lucrează acum la un „plan îndrăzneț” pentru a prelungi durata de viață a sondei și a o readuce la capacitate maximă de funcționare.

Voyager 1 este cel mai îndepărtat obiect fabricat de om, după ce în 2012 a devenit prima sondă care a părăsit vreodată Sistemul Solar.

Sonda este alimentată de un generator termoelectric cu radioizotopi, care produce electricitate din descompunerea plutoniului. Din cauza acestui sistem energetic, pierde 4 wați de putere în fiecare an.

O problemă neașteptată legată de energia scăzută a fost detectată pentru prima dată în timpul unei manevre planificate de rotație, pe 27 februarie, iar inginerii misiunii au avertizat că orice scădere suplimentară a energiei ar declanșa un sistem de protecție care ar opri componente ale sondei.

NASA a anunțat că a oprit unul dintre instrumentele de la bordul Voyager 1, care se află în prezent la peste 25 de miliarde de kilometri de Pământ, pentru a preveni alte probleme în timp ce lucrează la o soluție permanentă.

„Deși oprirea unui instrument științific nu este preferința nimănui, este cea mai bună opțiune disponibilă”, a declarat Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager. „Voyager 1 mai are încă două instrumente științifice funcționale – unul care captează unde de plasmă și altul care măsoară câmpuri magnetice. Funcționează în continuare excelent și trimit date dintr-o regiune a spațiului pe care nicio altă navă construită de om nu a explorat-o vreodată”.

Instrumentul oprit, numit experimentul pentru particule încărcate cu energie scăzută (LECP – Low-energy Charged Particles), a funcționat aproape continuu timp de 49 de ani, măsurând particule cu energie scăzută, precum razele cosmice din Calea Lactee.

„Sonda alimentată cu energie nucleară rămâne fără putere, iar oprirea LECP este considerată cea mai bună modalitate de a menține în funcțiune primul explorator interstelar al umanității”, a transmis NASA într-un comunicat. „Instrumentul a furnizat date esențiale despre structura mediului interstelar, detectând fronturi de presiune și regiuni cu densitate variabilă de particule în spațiul de dincolo de heliosfera noastră. Cele două sonde Voyager sunt singurele nave spațiale suficient de departe de Pământ pentru a furniza aceste informații”.