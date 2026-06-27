Din căprui în verzi, în 45 de minute. Povestea medicului care a inventat operația de schimbare a culorii ochilor

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Toată viața ei, Ayşegül Kolvert a visat să aibă ochi verzi. Într-o miercuri, la o clinică din Paris, și-a realizat visul în 45 de minute, întinsă pe masa de operație cu pleoapele ținute deschise cu forța și un bisturiu introdus în cornee. Procedura se numește FLAAK, costă 7.000 de euro și a fost inventată de oftalmologul francez Francis Ferrari, care a realizat-o prima dată pe un om în 2013. De atunci, peste 2.500 de pacienți au trecut pe la clinica sa. Academia Americană de Oftalmologie a emis două avertismente împotriva ei. Însă Ferrari spune că e mai sigură decât lentilele de contact, scrie The New York Times.

Într-o după-amiază recentă, la Paris, o femeie stătea întinsă pe masa de operație cu ochiul stâng ținut deschis cu un speculum oftalmologic – un instrument care împiedică pleoapele să se închidă. Un medic folosea un bisturiu pentru a injecta lent un pigment verde-fistic, de origine minerală, în cornee.

În sala de operații se afla și Dr. Francis Ferrari, oftalmologul francez care a inventat această procedură cosmetică în urmă cu puțin peste un deceniu. Procedura se numește Keratopigmentare Inelară Asistată cu Laser Femtosecundă – sau, pe scurt, FLAAK.

Cum funcționează

Dimineața dinaintea operației, Ferrari consultase pacienta cu un model plastic al globului ocular în mână.

„Culoarea ochilor este dată de iris, iar noi nu vom schimba culoarea irisului”, i-a explicat. „Vom ascunde culoarea irisului colorând spațiul din fața corneei, similar cu o lentilă de contact. Cu un laser, vom crea o incizie circulară prin care vom injecta culoarea. Înțelegeți?”

„Oui, docteur”, a răspuns Ayşegül Kolvert, de 35 de ani, care venise în ziua precedentă la Paris din Grenoble, în sudul Franței, însoțită de fratele ei geamăn, Karl. Visase dintotdeauna să aibă ochi verzi. Și, spune ea, „mă săturasem să port lentile de contact”.

Kolvert este una dintre cele peste 2.500 de persoane care au ajuns la clinica New Eyes Paris, situată pe o stradă liniștită din elegantul cartier al VI-lea, pentru această intervenție. Mulți dintre pacienții lui Ferrari au aflat de keratopigmentare de pe rețelele sociale și i-au scris direct pe Instagram pentru a-și programa consultații prin Zoom. Cei mai mulți vor să treacă de la nuanțe închise la nuanțe deschise, alegând dintr-o gamă de pigmenți care include verde-măsliniu, verde-fistic, „albastru Riviera”, „auriu miere” și „ocean”.

Intervenția se desfășoară în fiecare miercuri într-o clinică amenajată într-o fostă fabrică de vitralii – un cadru potrivit pentru un loc unde doi medici care se consideră, într-un fel, artiști, colorează ferestrele metaforice ale sufletului. Câteva ore mai târziu, pacienții pleacă cu ochii pe care și i-au visat. Recuperarea durează o singură zi.

Există riscuri

Procedura este însă controversată în comunitatea oftalmologică. Keratopigmentarea cosmetică nu este aprobată de autoritățile americane din domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, iar Academia Americană de Oftalmologie a emis două avertismente împotriva ei, invocând riscuri precum cicatrizarea corneei, infecții și probleme grave de vedere, inclusiv riscul de orbire.

„Există multă teamă printre oftalmologi, mai ales pentru că nu există date pe termen lung despre procedură în sine sau despre pigmenții folosiți”, explică Dr. Amita Vadada, oftalmolog și purtătoare de cuvânt a Academiei. „Ochiul este un organ foarte sensibil din punct de vedere imunologic. Spre deosebire de alte părți ale corpului, chiar și o inflamație ușoară a ochiului poate duce la cicatrici permanente, sensibilitate la lumină și durere”.

Ferrari respinge aceste temeri. Susține că FLAAK nu este mai periculoasă decât operația LASIK și implică chiar mai puține riscuri decât purtarea lentilelor de contact, care pot provoca infecții și ulcere corneene. Consideră că procedura sa este mai sigură decât implantul de iris – o altă tehnică controversată prin care un disc colorat din silicon este introdus în ochi.

„Există o suferință reală”, spune Ferrari. „Desigur, ar fi mai bine să ne acceptăm ochii naturali, dar sunt pacienți care nu reușesc să facă asta”.

Omul din spatele procedurii

Ferrari are 67 de ani, este înalt și vorbește rar. Are, poate în mod potrivit, ochi verzui-albaștri. A crescut în Luxemburg, a studiat oftalmologia în Germania și este primul din familia sa care a ales medicina. Vorbește fluent engleza, germana și italiana, pe lângă franceză.

Ideea keratopigmentării i-a venit acum 15 ani, citind o dezbatere online între oftalmologi francezi despre cum s-ar putea schimba culoarea ochilor. Inițial, keratopigmentarea fusese dezvoltată pentru a trata afecțiuni precum aniridia – o boală în care irisul lipsește parțial sau total, făcând ochiul extrem de sensibil la lumină.

„Mi-am spus că ar fi bine să găsesc o tehnică sigură pentru a schimba culoarea ochilor, și atunci mi-a venit ideea”, spune Ferrari, lărgindu-și ochii ca și cum retrăiește acel moment: „corneea”. Era decembrie 2011.

A început să experimenteze pe iepuri. „Dacă scrieți asta, o să am toți iubitorii de animale pe urmele mele”, a spus. Și-a dat apoi telefonul să arate o serie de fotografii cu un iepure alb cu ochi roșii pe care îi schimbase în albastru cu metoda FLAAK. Iepurii experimentali primiseră numele fiilor săi. Prima intervenție pe un om a avut loc în decembrie 2013 – o premieră mondială.

Cum arată operația

Operația nu este pentru cei slabi de inimă. După anestezierea globilor oculari, laserul de înaltă precizie creează un tunel circular în interiorul corneei. Faure – colegul lui Ferrari și chirurgul care efectuează efectiv intervenția – introduce apoi un bisturiu special conceput de Ferrari și injectează pigmentul cu câteva mișcări precise. Culoarea se răspândește lent, ca o picătură de cerneală în apă.

Prețul intervenției la clinica lui Ferrari este de 7.000 de euro.

La final

După 45 de minute, Faure a pus jos bisturiul.

„C'est fini”, a spus.

Kolvert s-a ridicat cu grijă de pe masă. O lacrimă artificială îi aluneca pe obraz.

„Sunt verzi, doctore?”

„Sunt verzi, sunt verzi, sunt verzi!”, a exclamat Ferrari vesel, apropiindu-se să admire lucrarea colegului său.

„Vreau atât de mult să fie verzi!”, a spus Kolvert.

A urmat o scurtă tăcere în timp ce se privea în oglindă.

„C'est magnifique”, a spus. Apoi a făcut o pauză, s-a uitat la medici și înapoi la ea, și a adăugat cu prudenţă: „Dar doctore... nu sunt suficient de verzi”.

„Vă promit că sunt verzi”, i-a spus Ferrari.

Câteva minute mai târziu, convinsă în sfârșit, Kolvert a ieșit din sala de operații, unde fratele ei geamăn o aștepta.

S-a ridicat de pe scaun și a privit-o.

„Ăia sunt ochii tăi”, a spus el.