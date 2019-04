Te gândești des la bani? Vezi la ce riscuri te supui!

Faptul ca obisnuim sa ne gandim ocazional la bani ne afecteaza comportamentul in societate, fiind mai putin receptivi la ceea ce se intampla in jurul nostru, arata rezultatele unui studiu.

Un grup de cercetatori olandezi a analizat modul in care gandul la bani ne afecteaza relatiile sociale, iar vestile nu sunt bune. Daca nu ni-i scoatem din minte, acest lucru ne face sa fim mai putin sociabili in intalnirile zilnice cu anumite persoane, arata Live Science.

Mai multe perechi de participanti au fost pusi sa completeze un chestionar, unul dintre acestia fiind asezat la o masa acoperita de un poster cu dolari, pentru a-l face sa-si aminteasca de bani.

Respondentii au fost pusi apoi sa poarte o conversatie structurata de 10 minute. Astfel, la inceputul discutiei, cei doi au vorbit despre lucruri banale, pentru a se cunoaste mai bine, ca la final sa ajunga la subiecte mai personale, chiar intime.

"Aceasta tehnica a fost menita sa reproduca dezvoltarea fireasca a unei relatii sociale", a explicat Nicole Mead, profesor la Universitatea de Management din Rotterdam.

Rezultatele au aratat ca persoanelor care s-au gandit la bani li s-au parut mai putin agreabili partenerii lor de discutie. Oamenii de stiinta au tras concluzia ca chiar si cele mai mici indicii legate de finante au un impact negativ asupra relatiilor interpersonale armonioase.

Mead sustine ca banii au devenit atat de prezenti in vietile noastre, totul intamplandu-se in jurul lor, incat oamenii investesc mai putine emotii personale in interactiunile sociale.

"Cand se gandesc la bani, oamenii se comporta diferit decat ar face-o in mod normal", a precizat Nathan DeWall, profesor de psihologie la Universitatea Kentucky din Lexington, care a condus un studiu similar asupra psihologiei banilor.