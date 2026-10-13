Bryan Cranston, vedeta din „Breaking Bad”, a dezvăluit cauza morții lui RJ Mitte. „De ce? Ne scriam mesaje cu câteva săptămâni în urmă”

Bryan Cranston, alături de RJ Mitte. Foto: Bryan Cranston/Facebook

Actorul Bryan Cranston, vedeta serialului „Breaking bad”, s-a arătat „devastat” de moartea lui Rj Mitte, în vârstă de 34 de ani, care a interpretat în serial rolul fiului profesorului de chimie Walter White. Cranston a dezvăluit că Mitte s-a sinucis.

„Sunt cuprins de o tristețe adâncă în timp ce scriu aceste rânduri. RJ Mitte, fiul meu drag din Breaking Bad, a murit. L-am cunoscut când avea doar 14 ani, când a fost distribuit în rolul lui Walter White Jr., un rol pe care l-a jucat cu atâta bucurie și entuziasm. Născut cu paralizie cerebrală, el nu a folosit niciodată această provocare ca scuză pentru nimic. A făcut față programului solicitant de filmări cu o mare determinare”, a spus Bryan Cranston, care a jucat, în „Breaking Bad” rolul principal, al profesorului de chimie Walter White.

„Este cu adevărat devastator să aud că și-a luat viața. De ce? Ne scriam mesaje acum doar câteva săptămâni, încercând să stabilim când am putea lua prânzul împreună. Nu știu dacă acel prânz i-ar fi schimbat viitor”, a adăugat Bryan Cranston.

Actorul RJ Mitte, care a jucat rolul fiului profesorului de chimie Walter White în serialul „Breaking Bad", a murit la vârsta de 34 de ani, a anunţat luni unul dintre reprezentanţii săi.

În „Breaking Bad”, foileton considerat unul dintre cele mai mari seriale din istoria televiziunii, actorul îl întruchipa pe Flynn, adolescentul familiei suferind de paralizie cerebrală.

Tatăl său din serial, interpretat de Bryan Cranston, îl iubea cu tandreţe, dragoste pe care a trădat-o ascunzându-i implicarea în traficul de droguri. RJ Mitte suferea el însuşi de paralizie cerebrală, o patologie care provoacă o tulburare motorie permanentă din cauza unei leziuni cerebrale timpurii - survenite înainte de naştere sau în timpul copilăriei.