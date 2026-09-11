Calea Victoriei devine din nou pietonală, dar doar sâmbătă. Evenimente și activități la Străzi Deschise București pe 12 septembrie 2026

2 minute de citit Publicat la 17:17 11 Sep 2026 Modificat la 17:17 11 Sep 2026

Calea Victoriei pietonală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Străzi Deschise - București

Calea Victoriei devine pietonală doar sâmbătă, pe 12 septembrie, cu un program bogat în experienţe culturale, activităţi educative, artă, sport, iniţiative de implicare civică şi momente artistice, în cadrul proiectului „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” 2026.

Potrivit unui comunicat al ARCUB transmis vineri, Calea Victoriei devine pietonală între orele 10:00 şi 23:00.

Între orele 10:00 şi 13:00, în zona Cercului Militar Naţional, „Ceai pentru armonie - Ziua culturii şi turismului din provincia Guangxi”, o experienţă dedicată tradiţiilor şi culturii chineze, organizată de Centrul Cultural Chinez.

Activități gratuite pentru copii în centrul Bucureștiului

La statuia lui Iuliu Maniu, între orele 12:00 şi 16:00, publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe membrii echipei filmului pentru copii şi familie „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, premiat la Berlinale şi la alte festivaluri internaţionale.

O parte din echipă va fi prezentă alături de copiii-actori pentru o întâlnire informală, cu jocuri ale copilăriei, joacă în aer liber şi premii pentru curaj. Cei mici vor putea afla mai multe despre film direct de la realizatori şi se vor putea juca împreună cu actorii-copii.

Între orele 12:00 şi 19:00, în zona Parcului Kretzulescu, Asociaţia Artiştilor Plastici organizează o sesiune de pictură în aer liber, care aduce creaţia artistică în mijlocul promenadei.

În zona Palatului CEC, de la 10:00 la 21:00, Fundaţia Romanian Angel Appeal propune publicului larg activităţi de educaţie non-formală şi implicare comunitară, bazate pe participare şi interacţiune.

Pentru cei mici, între orele 10:00 şi 22:00, în zona Green Hours, Asociaţia Climatosfera pregăteşte activităţi care aduc în programul „Străzi Deschise” joaca şi creativitatea.

Între orele 18:00 şi 21:00, la intersecţia Calea Victoriei cu Calea Griviţei, Asociaţia Let's Do It, Romania! aduce activarea stradală interactivă şi neconvenţională „Loc pentru schimbare”, o experienţă care atrage atenţia asupra responsabilităţii faţă de mediu şi spaţiul public.

Activități sportive pe Calea Victoriei, sâmbătă, 12 septembrie

Calea Victoriei devine, sâmbătă, şi un spaţiu pentru mişcare şi activităţi sportive.

Între orele 10:00 şi 22:00, în zona Palatului CEC, bucureştenii sunt invitaţi la tenis de masă, baschet, badminton, fotbal şi hochei de masă, iar între 18:00 şi 20:00, în zona Cercului Militar Naţional, Asociaţia Culturală Capoeira aduce momente artistice de capoeira, care îmbină mişcarea, muzica, dansul şi elemente de arte marţiale.

Sâmbătă, Calea Victoriei devine pietonală între orele 10:00 şi 23:00, pe segmentul cuprins între bd. Dacia şi Splaiul Independenţei, traficul rutier fiind restricţionat temporar pe durata desfăşurării evenimentului.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă prin intersecţiile cu Ştirbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu şi bd. Regina Elisabeta.

Poliția Rutieră a anunțat ce alte restricții vor fi în vigoare în Capitală, în acest weekend.