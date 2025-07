Ce evenimente au loc în acest weekend în Bucureşti şi în ţară: concert Jennifer Lopez, muzică medievală și tururi eco-culturale

Jennifer Lopez vine pentru prima dată în concert la București, într-un show așteptat de fani de ani întregi Foto: Hepta

Ultimul weekend din iulie aduce în București și în mai multe orașe din țară, o varietate de concerte, festivaluri și evenimente culturale, de la pop și rock alternativ până la muzică medievală și tururi eco-culturale. De departe, cel mai așteptat eveniment este concertul lui Jennifer Lopez din Piața Constituției din Capitală, care va avea loc duminică, pe 27 iulie.

Jennifer Lopez – Up All Night Tour

Cântăreaţa americană Jennifer Lopez vine pentru prima dată în concert la București, într-un show așteptat de fani de ani întregi.

J. Lo, aşa cum mai este cunoscută vedeta născută în Bronx, va cânta pe 27 iulie în Piata Constituţiei din Capitală, unde este organizat Festivalul Summer in the City.

Vama la Arenele Romane

Pe 26 iulie, trupa Vama va susține un nou concert la Arenele Romane din București.

Evenimentul marchează a patra apariție a formației pe această scenă, după trei concerte anterioare care s-au bucurat de succes.

Skunk Anansie, în concert la București

În ziua de 27 iulie, formaţia britanică Skunk Anansie concertează la Arenele Romane din Bucureşti, informează pagina de Facebook dedicată evenimentului. Trupa abordează un stil muzical în care se regăsesc influenţe din alternative, hard rock sau grunge.



Skunk Anansie provin din Londra, Anglia, iar activitatea şi-au început-o în 1994. Chiar dacă din 2001 au avut o perioadă de pauză, începând cu 2008 formaţia a revenit în atenţia publicului. Până în prezent, au lansat şase materiale de studio, care le-au adus 10 discuri de platină şi 14 discuri de aur, vânzând peste 5 milioane de albume.



De-a lungul timpului, au susţinut turnee alături de formaţii precum U2, Aerosmith, Rammstein, Muse, Staind sau Soulfly şi au fost headlineri la festivaluri precum Glastonbury sau Sziget.



În deschidere, va urca pe scenă HVNDS, trupă română de trap-metal, potrivit Agerpres.

Străzi Deschise - București

În weekend, Calea Victoriei se transformă în zonă pietonală, cu concerte live, ateliere pentru copii și tururi ghidate.

Printre principalele atracții se numără Damian Drăghici & Brothers și Circul Metropolitan.

Festivalul Sighişoara Medievală

Între zilele de 25 şi 27 iulie, se desfăşoară Festivalul Sighişoara Medievală, ajuns la ediţia aniversară cu numărul XXX.



Programul evenimentului include parade cu domniţe şi cavaleri, spectacole interactive, muzică medievală, dansuri şi ateliere pentru toate vârstele. Pe scena amplasată în Piaţa Cetăţii vor urca artişti precum Vasile Şeicaru, Adrian Ivaniţchi, Viţa de Vie, Trupa Phoenix, Viatores Festivi şi Julia Shevel din Ucraina. Evenimentul va fi prezentat de Dan Negru, potrivit primariasighisoara.ro.



"În Cetatea Sighişoarei, timp de trei zile, vor întreţine atmosfera medievală: Toboşarul Cetăţii Sighişoara, Străjerii Cetăţii Bistriţa, Menestrelii Cetăţii de Scaun Suceava, Teutonii Transilvaniei, Cavalerii de Muhlbach, Paladinii de Terra Medies, Mercenarii Asserculis, Toboşarii Asserculis, Ordinul Grifonului de Aur, Călător în Evul Mediu'', se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Municipiului Sighişoara.



În prima zi a evenimentului, va avea loc conferinţa "Sighişoara Medievală la cea de-a XXX-a ediţie", un moment dedicat dialogului despre trecutul şi continuitatea festivalului. Programul cuprinde, de asemenea, demonstraţii de luptă, dansuri medievale şi alte activităţi tematice.



Festivalul se va încheia cu tradiţionalul şi mult aşteptatul foc de artificii, a informat Primăria Sighişoara, potrivit Agerpres.

Festivalul ARTmania

În zilele de 25 şi 26 iulie, este programată cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului ARTmania, în Piaţa Mare din Sibiu. Cu acest prilej, pe scenă vor urca doi dintre cei mai buni chitarişti din muzica rock la acest moment: John Petrucci de la Dream Theater şi Nuno Bettencourt de la Extreme, anunţă un comunicat de presă al organizatorilor trimis Agerpres.



Dream Theater, o trupă etalon a metalului progresiv, revine la Sibiu în prima zi a evenimentului. Cei de la Dream Theater vor cânta pe scena ARTmania în componenţa originară, cu legendarul Mike Portnoy la tobe.



Celălalt headliner este trupa Extreme, care va veni pentru prima dată la Sibiu şi care va încânta audienţa cu hituri precum "More Than Words" şi "Get the Funk Out".



Programul festivalului este completat de: Sivert Hoyem, solist norvegian cunoscut pentru colaborarea cu trupa Madrugada; trupa norvegiană Sylvaine, proiect al artistei multi-instrumentiste Kathrine Shepard; formaţia franceză Eihwar, adeptă a sonorităţilor neo-vikinge; Vestige, grup francez de Post Metalcore, arată artmaniafestival.ro.



De-a lungul ediţiilor precedente, ARTmania a găzduit pe scena sa artişti precum: Korn, Serj Tankian de la System of a Down, Opeth, Steven Wilson, Nightwish, Porcupine Tree, Testament, Meshuggah, Die Toten Hosen, Wardruna sau Haggard, scrie Agerpres.

Concert Holograf

Vineri, 25 iulie, trupa Holograf participă la o întâlnire cu publicul orădean şi susţine, de la ora 20.00, un concert în parcul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, cu intrare gratuită. Evenimentul face parte din programul estival al muzeului, numit "Tipografia de idei", scrie Agerpres.



"Trupa Holograf este una dintre cele mai longevive şi influente formaţii pop-rock/rock din România. Reprezintă un etalon al rockului românesc - o combinaţie solidă de continuitate, creativitate, performanţă înregistrată şi un impact de durată asupra publicului", se arată în comunicatul remis de organizatori.



Evenimentul "Holograf la Muzeu" este organizat de Muzeul Ţării Crişurilor Oradea - Complex Muzeal, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", Asociaţia "Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor" și Asociaţia "Forumul Bihorean".

Focus pe Vaslui: Tur eco-cultural gastronomic

Centrul Europe Direct Vaslui, în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Vaslui şi Open Camp Vaslui, organizează, în perioada 26-27 iulie, E.U. - Focus pe Vaslui: Tur eco-cultural gastronomic.



Proiectul, care este organizat în contextul Vaslui Capitala Tineretului din România 2025, propune promovarea unor trasee turistice, a gastronomiei locale şi a unor elemente de patrimoniu local. Organizatorii pun accent pe utilizarea mijloacelor de transport cu emisii zero de carbon, prietenoase cu mediul înconjurător, precum bicicletele, potrivit Agerpres.



În cadrul evenimentului, va avea loc un atelier de fotografie coordonat de creatorul digital Sorin Onişor.



În prima zi, la 26 iulie, turul eco-cultural gastronomic va avea loc în comuna Ivăneşti, iar la 27 iulie activităţile se vor derula în comuna Laza.

Ziua Porţilor Deschise la şantierul arheologic

Duminică, 27 iulie, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) din Sfântu Gheorghe şi Universitatea Valahia din Târgovişte organizează Ziua Porţilor Deschise la şantierul arheologic din Cheile Vârghişului, care este activ din anul 2014, potrivit Agerpres.



"De-a lungul timpului, în peşterile de la Vârghiş s-au descoperit dovezi ale existenţei umane din ultimii 100 de mii de ani, peşterile fiind locuite periodic de omul din Neanderthal, continuând după ultima erupţie a vulcanului din vârful Ciomadu când s-a format lacul Sfânta Ana (acum 27 mii de ani), şi până în sec. al XIII-lea (epoca medievală). În cursul cercetărilor arheologice au fost descoperite numeroase unelte din piatră, din cupru şi bronz, fragmente de vase ceramice, dar şi resturile faunistice ale animalelor vânate de oamenii preistorici (erbivore şi carnivore)", se arată într-un comunicat de presă al MNCR, publicat de Agerpres.



Ziua Porţilor Deschise se desfăşoară între orele 10.00-16.00, iar publicul va putea participa la vizite ghidate în zonele în care se efectuează săpături, inclusiv în peştera Orban Balazs. Vor fi organizate şi ateliere educative pentru public, în limbile română, maghiară, engleză şi germană, cum ar fi debitare silex şi tehnici de vânătoare în paleolitic, minilaborator de geologie şi "Micul paleontolog".