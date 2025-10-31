Cel mai mare zid din dovleci sculptați din Europa poate fi văzut într-un parc din București, de astăzi, la un nou festival de Halloween

Cel mai mare zid din dovleci sculptaţi din Europa poate fi văzut la PumpkinFest Romania, în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Cel mai mare zid din dovleci sculptaţi din Europa poate fi văzut la PumpkinFest Romania, festival care începe astăzi, în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4.

Cei care doresc să se bucure de atracţiile oferite de organizatori pot veni la festival până duminică.

„Cel mai mare zid din dovleci sculptaţi, mâncare bună, ateliere, dar şi un super-târg al designerilor şi artizanilor locali. Acestea sunt ingredientele Festivalului PumpkinFest, ce va avea loc, începând de astăzi şi până duminică, în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4. Dacă n-aveţi planuri de plecare din Bucureşti, atunci e musai să vă luaţi familia şi să fiţi parte a celui mai spectaculos festival dedicat toamnei, mai ales că şi vremea se anunţă a fi una frumoasă!”, a transmis, pe Facebook, primarul Daniel Băluţă.

Intrarea la eveniment este liberă iar programul este între orele 10:00 şi 22:00.

„Trei zile de distracţie, gusturi autentice şi magie de Halloween într-un singur loc. Toamna asta, Bucureştiul se aprinde în lumina a 30.000 de dovleci sculptaţi. Hai şi tu să iei parte la construcţia celui mai mare zid iluminat cu dovleci din Europa - o schelă uriaşă, transformată într-un spectacol unic, seară de seară”, se arată pe pagina de Facebook a festivalului.