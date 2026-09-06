Cine va fi noul James Bond. „La început au fost 7, apoi 3. Acum e posibil să-l fi găsit pe cel ales”

1 minut de citit Publicat la 18:43 06 Sep 2026 Modificat la 18:48 06 Sep 2026

Jacob Elordi (s), Jack Lowden (c) și Callum Turner (d) sunt printre actorii de pe „lista scurtă” a celor din care va fi ales viitorul James Bond. Colaj foto: Profimedia Images

Probele pentru alegerea actorului care îl va interpreta pe agentul secret James Bond sunt în plină desfășurare, informează BBC. Ultima oară când s-a anunțat numele actorului care îl va juca pe James Bond a fost în 2005 - când Daniel Craig a fost oficial nominalizat pentru acest rol în care a fost prezent în 5 filme, până în 2021.

La începutul acestui an, revista Variety a relatat că actorul de teatru Tom Francis a susținut un casting pentru rolul lui James Bond. La sfârșitul lunii august, Page Six a anunțat că vor mai fi audiții în septembrie și că starul din Gladiator 2, Paul Mescal, și starul din Heartstopper și SAS: Rogue Heroes, Jack Barton, se află și ei pe lista pentru audiții.

Producătorii viitorului film din seria James Bond au menționat că acesta va păstra spiritul lui Bond, confirmând, aparent, că James Bond va rămâne un personaj masculin, arată BBC.

Până acum, mai mulți actori au fost menționați drept posibili succesori ai lui Daniel Craig în franciza 007: Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner și Aaron Taylor-Johnson.

Scena din filmul „Din Rusia cu dragoste” care e esențială la castingul pentru desemnarea viitorului agent 007

În luna mai, studiourile Amazon MGM, care dețin franciza Bond, au confirmat că audițiile pentru rol sunt în desfășurare, fără a oferi mai multe detalii.

Amy Pascal, unul dintre producătorii viitorului film James Bond, a confirmat, într-un interviu, că anunțul oficial ar putea fi făcut la finele anului.

„La început au fost 7, apoi 3. Acum e posibil să-l fi găsit pe cel ales”, a precizat, într-o postare pe X, jurnalistul Jeff Sneider. „Nu cred însă că e vreunul din cei cunoscuți, inclusiv australianul”.

„Australianul” este Jacob Elordi, care a jucat în „Euphoria” și „La răscruce de vânturi”.

Proba pe care o dau actorii pentru rolul lui James Bond constă într-o scenă din filmul „Din Rusia, cu dragoste”, când agentul 007 iese din baie și o găsește pe Tatiana Romanova în pat - e o scenă în care actorul încearcă să iasă în evidență prin prezența sa fizică, felul în care se mișcă și carismă.

Așa cum a explicat regizorul filmelor GoldenEye și Casino Royale, Martin Campbell, pentru site-ul de divertisment Gold Derby: „Replicile trebuie rostite fără efort. Nu-l vezi niciodată pe Bond bâlbâindu-se, el este foarte economic, eficient și fără efort. Acea scenă acoperă practic toate caracteristicile sale”.