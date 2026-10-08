De la Conferința „Vinerea verde” la Gala „Smart Winners of Urban Mobility”: premieri și dezbateri la SUM 2026

Vineri, 9 octombrie, Smart Urban Mobility 2026 aduce la Romexpo o zi dedicată mobilității verzi, transportului inteligent și soluțiilor pentru orașele viitorului.

Vineri, 9 octombrie 2026, Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, te așteaptă cea mai plină zi a ediției. De dimineață până seara, la Romexpo se întâlnesc cei care gândesc, finanțează și construiesc mobilitatea urbană: experți, companii și administrații locale.

Dimineața începe cu conferința „Vinerea verde”, organizată de Salonul Auto București & Accesorii. După-amiaza, Conferința „Smart Urban Future” aduce la aceeași masă experți, autorități și companii inovatoare. Iar seara se încheie cu Gala „Smart Winners of Urban Mobility”, unde sunt premiate proiectele care schimbă în bine orașele din România.

10:00–12:00 | Conferința „Vinerea verde”, powered by SAB & Accesorii: cum arată orașul verde de mâine

Ziua începe cu conferința „Vinerea verde”, powered by SAB & Accesorii, organizată în parteneriat cu Smart Urban Mobility și moderată de jurnalistul Adrian Ursu. Este o dezbatere despre tranziția către un transport mai curat și mai responsabil, despre reducerea impactului mobilității asupra mediului și despre soluțiile concrete prin care putem construi orașe mai sănătoase și mai prietenoase cu oamenii.

Dezbaterea se leagă direct de Bursa SAB 2026, concursul organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (FDVDR). Tema din acest an, „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”, pune accent pe soluțiile tehnologice care pot face deplasarea prin oraș mai eficientă, mai sigură și mai prietenoasă cu mediul.

Participanții la Bursa SAB 2026 au fost invitați să propună proiecte, prototipuri, invenții sau soluții tehnologice care să reducă consumul de energie și de resurse, poluarea și risipa și să crească siguranța și accesibilitatea în orașe. Proiectul câștigător primește un premiu de 5.000 de euro, iar autorii lui îl pot prezenta publicului la standul Senatului Științific al FDVDR din cadrul salonului.

Prezentă în programul salonului din 2021, „Vinerea verde” a devenit un reper al Salonului Auto București & Accesorii. Este momentul în care discuția trece de la motoare și cai-putere la întrebări mai mari: cum reducem poluarea din trafic, ce energie folosim și cum ne ajută tehnologia să ne mișcăm mai bine prin oraș?

14:00–16:00 | Conferința „Smart Urban Future”: soluții reale pentru transportul urban

Conferința aduce la aceeași masă experți, autorități și companii inovatoare, care dezbat soluții concrete pentru transportul urban inteligent. Pe agendă se află transportul public, infrastructura pentru vehicule electrice și proiectele de Smart City pe care orașele din România le implementează deja. Cine nu poate ajunge la Romexpo poate urmări conferința în direct pe antena3.ro.

16:30–18:30 | Gala „Smart Winners of Urban Mobility”: opt proiecte în lumina reflectoarelor

Este momentul în care sunt celebrate performanța și dedicarea, iar proiectele inovatoare ale companiilor și administrațiilor locale care schimbă în bine comunitățile sunt recunoscute și premiate.

Cele opt premii ale serii:

România 3.0 – Primăria Municipiului Iași Energie sustenabilă pentru mobilitate – Nova Power and Gas Electromobilitate și tehnologii viitoare – Aveuro Internațional Smart City, Smart People – Primăria Sectorului 4, București Lider în infrastructura mileniului 3 – Grampet Group Digitalizare și conectivitate – ICI București Power for the Future – Banca Transilvania România inteligentă – amparcat.ro

Ce mai urmează la Smart Urban Mobility 2026?

Ultimele două zile le aparțin celor care vor duce mai departe aceste proiecte, tinerilor inovatori și cercetători:

Sâmbătă, 10 octombrie – Ziua Universităților, moderată de Adrian Ursu, cu prezentări ale șase universități de top din toată țara

Duminică, 11 octombrie – „Meet the Future”, ziua roboticii și a noilor tehnologii, cu echipe de elevi și studenți

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.

Cum ajungi la eveniment - informații utile SAB & Accesorii:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Adresa: Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București.

Transport public

Liniile RATB care ajung la Piața Presei:

► autobuz: 105, 131, 148, 149, 205, 261, 304, 330, 331, 335, 361, 449, 780, 783

► tramvai: 41, 42